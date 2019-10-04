Головкин – Деревянченко: онлайн боя за два чемпионских пояса

Все о бое за титулы IBF и IBO в среднем весе - яркие фото, комментарии каждого раунда, видео-повторы

5 октября в США пройдет чемпионский бой между знаменитым казахстанским боксером Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко. На кону будут стоять два вакантных титула в среднем весе (до 72,5 кг) – по версиям IBF и IBO. И если Головкин был чемпионом мира почти десять лет, то для Деревянченко этот бой – возможность впервые стать обладателем полноценного пояса. Бой Головкин – Деревянченко начнется рано утром в воскресенье. Следите за онлайном на нашем сайте, чтобы ничего не пропустить.

Читайте также: Головкин – Деревянченко когда бой и где смотреть чемпионскую битву

Онлайн Головкин – Деревянченко

Полная запись пресс-конференции боксеров перед боем 5 октября:

В ожидании поединка смотрите несколько ярких нокаутов от Головкина, которые подготовили его промоутеры для раскрутки поединка:

Реклама

Головкин – Деревянченко: послужной список. На профессиональном ринге казахстанский боксер провел 41 поединок: 39 побед, 1 поражение и 1 ничья. 35 раз Головкин "вырубал" соперников досрочно, при этом сам нокаутом не проигрывал. GGG, как называют Геннадия, с 2006 года отбоксировал в профи 200 раундов, сейчас ему 37 лет.

Деревянченко имеет куда меньший опыт – всего 14 боев в профессионалах, 13 побед и 1 поражение. На счету 33-летнего украинца 81 раунд.

Головкин – Деревянченко: антропометрия. Головкин превосходит Деревянченко в габаритах. Он выше (179 сантиметров против 175), имеет больший размах рук (178 против 171).

Головкин – Деревянченко В тренде Шевченко согласился возглавить "Милан" на особых условиях – СМИ

Головкин – Деревянченко: прогноз букмекеров. Эксперты называют казахстанского боксера большим фаворитом боя. Так, коэффициент на победу Геннадий Головкина составляет 1.23, тогда как ставку на успех украинца можно сделать с котировкой 4.20, а на ничью – 23. Таким образом, аналитики дают такую вероятность исхода: победа Головкина 74%, ничья 4%, победа Деревянченко 22%.

Тренировки Головкина и Деревянченко

Накануне поединка традиционно прошли открытые тренировки боксеров. Смотрите, как это было.

Геннадий Головкин:

Сергей Деревянченко:

Головкин – Деревянченко: где смотреть трансляцию. На территории Украины бой Головкин – Деревянченко в прямом эфире покажет канал Xsport. В США поединок покажет канал DAZN, также трансляция запланирована на британском Sky Sports.

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама