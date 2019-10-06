Поднялся после нокдауна и бился с рассечением: украинец заслужил овации после поражения в США

Украинец Сергей Деревянченко по очкам проиграл Геннадию Головкину поединок за два чемпионских пояса

Сергей Деревянченко (справа) дал бой Геннадий Головкину / Фото: Reuters

Украинский боксер Сергей Деревянченко проиграл свой второй в карьере титульный поединок. Рано утром 6 октября по киевскому времени в Нью-Йорке в Мекке бокса арене "Мэдисон Сквер Гарден" Сергей уступил Геннадию Головкину из Казахстана. Бой Головкин – Деревянченко продлится все отведенные для него 12 раундов и завершился подсчетом очков судей: 114:113, 115:112, 115:112 в пользу казахстанца.

Украинец перед боем считался явным аутсайдером, но смог дать бой легендарному GGG. В первом раунде Деревянченко побывал в нокдауне, но быстро восстановился и продолжил поединок. Во втором над глазом украинского боксера открылось рассечение, которое заливало его лицо кровью весь остаток боя. Но украинец сражался мужественно, выиграл у Головкина ряд раундов и после боя заслужил овации от публики в Нью-Йорке. Интересно, что Головкина, которого больше поддерживали перед боем, даже слегка освистали во время интервью после боя. Сергей Деревянченко проиграл бой, но заслужил уважение фанатов бокса.

Деревянченко побывал в нокдауне в первом раунде / Фото: Reuters

Бой Головкин – Деревянченко по раундам

1 раунд Без особой "разведки" Головкин занял центр ринга и начал выбрасывать свои тяжелые удары. Украинец тоже отвечает. Падает украинец после одного из ударов – первый нокдаун! Но быстро встал Деревянченко и продолжил поединок

2 раунд Во втором раунде уже Деревянченко идет вперед, проводит серии боковых ударов. С середины раунда Головкин попадает, а у украинца открылось рассечение над правым глазом. Головкин был точнее

Реклама

3 раунд Очень активен украинец в третьем раунде, понимая, что по очкам он проигрывает. Выбрасывает много ударов Деревянченко, а Головкин "включился" только в последнюю минуту

4 раунд Равный раунд. Оба боксера пытались занять центр ринга, никто не имел преимущества

5 раунд Деревянченко поддавливает соперника, боксирует первым номером, выбрасывает много ударов. В середине трехминутки пропускает украинец апперкот, но тут же отвечает своей серией

6 раунд Интересный раунд, в котором позитивные отрезки были у двух боксеров. Попадает и Головкин, и Деревянченко. Украинцу тяжелее из-за рассечения над глазом. Выигрывает концовку казахстанец

В тренде Поднялся после нокдауна и бился с рассечением: украинец заслужил овации после поражения в США

7 раунд Головкин включился работу, стал выбрасывать больше ударов и работать в центре ринга. Украинец в середине неплохо попадает в голову сопернику. Яркий обмен ударами, настоящая "рубка" в концовке

8 раунд Очень конкурентный бой. Даже если и выигрывает раунды Головкин, то – с минимальным преимуществом. Несколько раз уже в перерыве осматривал рассечение украинского боксера врач, но пока разрешает продолжать бой

Реклама

9 раунд Кровь заливает лицо Деревянченко, но он мужественно идет вперед и проводит красивые серии. У казахстанского боксера тоже видно небольшое рассечение и гематома

10 раунд Очень красиво и эффективно начал раунд Деревянченко, провел серию точных ударов и завел публику на Мэдисон Сквер Гарден. Но в конце, традиционно, пропускает. Головкин старается взять концовку каждого раунда

11 раунд Устали боксеры, все чаще уходят в клинч. Головкин заряжает размашистыми боковыми, Деревянченко не отстает и поддавливает постоянно. Очень конкурентный бой

12 раунд Половину последнего раунда провели в клинче боксеры. Головкин пробивает в воздух, украинец отвечает точнее

114:113, 115:112, 115:112 в пользу Головкина – оценки судей

Бой Головкин – Деревянченко: записки судей

Видео тренировки Деревянченко:

Тренировка Деревянченко Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама