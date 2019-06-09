Головкин выйдет на ринг после первого в карьере поражения: где смотреть бой с Роллсом

Знаменитый казахстанский боксер протестирует себя в поединке с непобежденным канадцем Стивом Роллсом

Геннадий Головкин выйдет на ринг после первого поражения в карьере. Фото: AFP

В ночь с 8 на 9 июня по киевскому времени в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden состоится бой в среднем весе между Геннадием Головкиным и Стивом Роллсом. Впервые с 2009 года поединок для Головкина будет не чемпионским, а просто рейтинговым. В сентябре прошлого года Головкин проиграл по очкам Саулю Альваресу и лишился поясов чемпиона мира по версиям WBA, IBO, WBC и IBF. Это поражение стало для Головкина первым на профи-ринге.

Где смотреть бой Головкин – Роллс. Этот поединок не значится в расписании телеканалов Украины. В Казахстане трансляция вечера бокса начнется в 6 часов утра по местному времени на телеканале QazSport. Также бой можно смотреть онлайн.

Послужной список. 37-летний Геннадий Головкин на профессиональном ринге с 2006 года. За это время он провел 40 боев – 38 побед (34 нокаутом), 1 нисья и 1 поражение. 35-летний Стив Роллс в профи с 2011 года. Он провел 19 поединков и все выиграл – 10 побед нокаутом.

Букмекеры о бое Головкин – Роллс. Экс-чемпион мира – явный фаворит предстоящего боя. Поставить на победу Головкина можно с коэффициентом 1.01, что соответствует вероятности в 92 процента. Сделать ставку на успех канадского боксера можно с коэффициентом 17 (вероятность 5 процентов). Наконец, на ничейный исход предлагается коэффициент 33 (3%).

"Моя мотивация во время подготовки к бою с Роллсом такая же, как всегда. Для меня каждый бой является самым большим тестом. Я знаю, что Роллс может быть опасен, ведь я и сам был Стиви Ролссом на ранних этапах карьеры. Тогда я был неизвестным претендентом. Неизвестные бойцы могут быть самыми опасными. Энди Руис уже показал, на что способен аутсайдер. Я очень упорно готовился к этому бою, ведь на кону будет стоять все. Мне нравится выступать в мекке бокса. Для меня именно Нью-Йорк является мировой столицей бокса. Бой в "Мэдисон Сквер Гарден" – настоящий олдскул. Посмотрите на список легенд, которые там дрались!", – сказал Головкин накануне поединка.

Ранее мы писали, что Александр Усик извучил свою сокровенную мечту. Украинский боксер хотел бы стать абсолютным чемпионом по той же схеме, что принесла ему славу в крузервейте.

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