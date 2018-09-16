Головкину наложили восемь швов после поражения Альваресу

Казахстанский боксер Геннадий Головкин во время боя против мексиканца Сауля Альвареса получил рассечение над правым глазом. Поединок завершился первым в карьере поражением 36-летнего спортсмена, в нем он уступил 28-летнему оппоненту чемпионские титулы по версиями WBC, WBA Super и IBO.

Сразу после боя Головкин отказался комментировать поражение, отправившись в раздевалку для получения медицинской помощи. По информации ESPN, врачи наложили ему восемь швов. После этого он принял участие в официальной пресс-конференции.

В сети уже появились судейские записки боя Головкин – Альварес. Интересно, что мнение судей сошлось в 8 раундах из 12.

Для казахстанца этот бой был 40-м на профессиональном ринге. В 38 из них он одержал победу (34 – нокаутом), по разу в его поединках были зафиксированы ничья и поражение. Для мексиканца эта победа стала 49-й в карьере в 52 боях. Еще два поединка завершились вничью, в одном он потерпел поражение.

В прошлом году боксеры уже встречались между собой и поединок закончился скандальным решением судей – ничья. Счет: 118-110 в пользу Альвареса, 115-113 в пользу Головкина, 114-114 – ничья.

Изначально второй бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом должен был состояться 5 мая 2018 года, однако был отменен. Причиной стал проваленный допинг-тест Альвареса. В организме Канело обнаружили запрещенный препарат кленбутерол, который мог попасть в организм спортсмена с едой. В Мексике его часто добавляют в пищу животным.