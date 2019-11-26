Горячие и опасные: названы самые жгучие девушки в MMA

В рейтинг попала и украинская спортсменка

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

Авторитетный американский портал The Things составил рейтинг самых привлекательных девушек-бойцов, выступающих в смешанных единоборствах (MMA).

Читайте также: боец ММА, выходившая в хиджабе, скончалась на турнире в Великобритании

Интересно, что в этот рейтинг попала украинская спортсменка – Елена Овчинникова. 13-кратная чемпионка мира из Львова заняла 11-е место.

Десятку замыкает российская спортсменка в истории UFC – Александра Албу.

На девятой строчке другая красотка из России – Анастасия Янькова. Девушка дерется в Bellator.

Восьмое место заняла – Кира Грейси. Девушка из Рио-де-Жанейро. Также она хорошо известна как одна из лучших мастеров боевых искусств.

Чуть ниже оказалась Джессика Ай. Она соревнуются в полусреднем весе в чемпионате по боевым боям.

Шестую строчку заняла Фелис Херриг. Американский кикбоксер, боец ​​муай-тай и мастер смешанных единоборств, который участвует в чемпионате по бою в абсолютном весе.

В пятерке лучших оказалась – Кэйтлин Нил. 27-летняя американка выступает в Legacy Fighting Alliance.

Четвертую строчку заняла американка Брук Майо из Bellator.

Третье место заняла американка Мишель Уотерсон, спортсменка выступает в UFC.

Еще одна дама из промоушена Дэйны Уайта Пейдж Вазант взяла вторую строчку.

Первое место The Things отдал Джин Ю Фрей из организации Invicta FC.

Как известно, Конор Макгрегор планирует вернуться в октагон 18 января на UFC 246 в Лас-Вегасе.Ужасающие фотографии Дональда Серроне после летнего боя с Тони Фергюсоном обошли весь мир

Смотрите рассказ чемпиона мира WBA Артема Далакяна о боях между боксером и бойцом UFC.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram