"Говорю: уберите Ломаченко из ринга. А он сидел, как утка, и смотрел на меня": новое откровение Лопеса

Теофимо вспомнил, как его не пустили в ринг к украинцу после поединка с Кроллой

Теофимо Лопес / Фото: Reuters

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Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес заявил, что не хотел видеть обладателя трех поясов в этой же категория Василия Ломаченко в ринге после своей победы над Ричардом Комми. Но все же американец пригласил его в качестве промо к будущему совместному бою. Ранее мы писали, что будущий соперник Ломаченко рассказал о своих "теплых" чувствах к украинцу.

"Арум говорил: "У меня здесь есть Ломаченко, давай заявим о бое, нам нужно это". А я ответил: "Уберите его из ринга. Это моя сцена, это мой вечер". Но он все равно поднялся. А когда я хотел подняться к нему после его боя с Энтони Кроллой, то мне не позволили. Но так бывает, большой бой на кону, – признался Теофимо Fight Nation. – На самом деле, после боя я смотрю, а Лома просто сидит и говорит с людьми. Я показываю ему: "Давай, поднимайся, сделаем фото". А он сам ничего не делал, просто сидел, как утка, и смотрел на меня".

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Лопес и Ломаченко так и не провели встречу, принятую в таких случаях дуэль лицом к лицу. Они сделали совместное фото и разбежались – американец продолжал праздновать, а украинец загадочно улыбался в сторонке. Ранее мы писали, что известный промоутер Лу Дибелла верит, что Лопес окажется в одной лиге с Ломаченко.

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