"Опасный мелкий черт с динамитом в кулаках": какой боксер может огорчить Ломаченко

Известный промоутер Лу Дибелла верит, что атлетичный панчер Лопес окажется в одной лиге с Василием

Ричард Комми - Теофимо Лопес / Фото: Getty Images

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Стремительная победа американца Теофимо Лопеса над опытным Ричардом Коммизначительно повысила его котировки в бою с обладателем трех поясов в легком весе Василием Ломаченко. Некоторые специалисты уверены, что в поединке между американцем и украинцем в 2020 году у Лопеса есть шанс огорчить нашего Хайтека. Так считает и промоутер Комми Лу Дибелла.

"У этого паренька в кулаках настоящий динамит, – говорит Лу о Лопесе. – Он весьма атлетичный панчер, а его атакующие возможности настолько мощные, что я не считаю, будто с Ломаченко он окажется не в своей лиге. Он не настолько техничный, как Василий, но у него динамит в кулаках. Он — опасный мелкий черт, знаете ли. Хочу увидеть такой бой".

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Но при этом Дибелла говорит, что на месте команды Лопеса он бы не гнал лошадей и не спешил выпускать его на Ломаченко.

"Кто знает, куда они торопятся, если честно. Но считаю ли я, что у Теофимо есть шансы? Черт, да конечно. Когда у тебя такая плюха, то против кого угодно шансы будут", — сказал промоутер.

Ранее Боб Арум говорил, что следующий бой Ломаченко, скорее всего, проведет в Европе, а теперь возможной ареной поединка Ломаченко-Лопес в апреле называют Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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