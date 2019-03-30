Защита титула WBC Гвоздик – Нгумбу: когда начало и где смотреть бой
Украинский боксер впервые в карьере выйдет на ринг в качестве чемпиона мира
В воскресенье поздно ночью в Филадельфии на 2300 Arena состоится бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Свой пояс впервые будет защищать украинский боксер Александр Гвоздик. Эта защита добровольная, поэтому команда украинца выбрала в соперники малоизвестного боксера из Франции Дуду Нгумбу. Накануне боя Гвоздик перевесил Нгумбу, но проиграл ему в дуэли взглядов.
Тем не менее, многие эксперты и коллеги Гвоздика отмечают, что против опытного француза нужно быть начеку – его африканские корни добавляют боксеру неуступчивости и выделяют его неординарной техникой. Как сообщалось ранее, соперник Александра Гвоздика бредил футболом и носил Узелкова на руках.
В андеркарте боя Гвоздик – Нгумбу пройдут девять встреч, но мало-мальски известных имен там не наблюдается.
Андеркарт боя Гвоздик – Нгумбу:
- Кудратилло Абдукахоров – Кейта Обара
- Кристиан Мбилли – Крис Пирсон
- Фредрик Лоусон – Хуан Руис
- Хосе Лопес – Асхат Уалиханов
- Кассий Чейни – Кристиан Марискал
- Дональд Смит – Хосе Антонио Мартинес
- Сонни Конто – Омар Акоста
- Джош Ортиз – Джеймс Томас
- Джереми Адорно – Себастьян Балтазар
Букмекеры о бое Гвоздик – Нгумбу:
Букмекеры считают Гвоздика безоговорочным фаворитом боя. Коэффициент на досрочную победу украинца – 1.28, на победу Нгумбу нокаутом – 41.0. Также не верят эксперты, что француз сможет одолеть украинца по очкам – коэффициент на такой исход равняется 29.0 против 3.75 в пользу Александра. По мнению букмекеров, вероятнее всего бой завершится в шестом или седьмом раундах (9.50), а победа Гвоздика наиболее вероятна с 6 по 9 раунды (3.75).
Где смотреть бой Гвоздик – Нгумбу:
По украинскому времени бой пройдет в ночь с 30 на 31 марта. Ориентировочное начало – в 4:50 утра. Прямая трансляций поединка будет на телеканале "Интер".
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