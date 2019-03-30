Защита титула WBC Гвоздик – Нгумбу: когда начало и где смотреть бой

Украинский боксер впервые в карьере выйдет на ринг в качестве чемпиона мира

Защита титула WBC Гвоздик – Нгумбу: когда начало и где смотреть бой 2019-03-30T19:12:00+02:00 Бокс Украинский боксер впервые в карьере выйдет на ринг в качестве чемпиона мира

Гвоздик – Нгумбу анонс боя 30.03.2019

В воскресенье поздно ночью в Филадельфии на 2300 Arena состоится бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Свой пояс впервые будет защищать украинский боксер Александр Гвоздик. Эта защита добровольная, поэтому команда украинца выбрала в соперники малоизвестного боксера из Франции Дуду Нгумбу. Накануне боя Гвоздик перевесил Нгумбу, но проиграл ему в дуэли взглядов.

Тем не менее, многие эксперты и коллеги Гвоздика отмечают, что против опытного француза нужно быть начеку – его африканские корни добавляют боксеру неуступчивости и выделяют его неординарной техникой. Как сообщалось ранее, соперник Александра Гвоздика бредил футболом и носил Узелкова на руках.

В андеркарте боя Гвоздик – Нгумбу пройдут девять встреч, но мало-мальски известных имен там не наблюдается.

Андеркарт боя Гвоздик – Нгумбу:

Кудратилло Абдукахоров – Кейта Обара

Кристиан Мбилли – Крис Пирсон

Фредрик Лоусон – Хуан Руис

Хосе Лопес – Асхат Уалиханов

Кассий Чейни – Кристиан Марискал

Дональд Смит – Хосе Антонио Мартинес

Сонни Конто – Омар Акоста

Джош Ортиз – Джеймс Томас

Джереми Адорно – Себастьян Балтазар

Букмекеры о бое Гвоздик – Нгумбу:

Букмекеры считают Гвоздика безоговорочным фаворитом боя. Коэффициент на досрочную победу украинца – 1.28, на победу Нгумбу нокаутом – 41.0. Также не верят эксперты, что француз сможет одолеть украинца по очкам – коэффициент на такой исход равняется 29.0 против 3.75 в пользу Александра. По мнению букмекеров, вероятнее всего бой завершится в шестом или седьмом раундах (9.50), а победа Гвоздика наиболее вероятна с 6 по 9 раунды (3.75).

Где смотреть бой Гвоздик – Нгумбу:

По украинскому времени бой пройдет в ночь с 30 на 31 марта. Ориентировочное начало – в 4:50 утра. Прямая трансляций поединка будет на телеканале "Интер".

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