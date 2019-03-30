Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Защита титула WBC Гвоздик – Нгумбу: когда начало и где смотреть бой

Сегодня, 19:12

Украинский боксер впервые в карьере выйдет на ринг в качестве чемпиона мира

Защита титула WBC Гвоздик – Нгумбу: когда начало и где смотреть бой Бокс Украинский боксер впервые в карьере выйдет на ринг в качестве чемпиона мира
Гвоздик – Нгумбу анонс боя 30.03.2019

В воскресенье поздно ночью в Филадельфии на 2300 Arena состоится бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Свой пояс впервые будет защищать украинский боксер Александр Гвоздик. Эта защита добровольная, поэтому команда украинца выбрала в соперники малоизвестного боксера из Франции Дуду Нгумбу. Накануне боя Гвоздик перевесил Нгумбу, но проиграл ему в дуэли взглядов.

Тем не менее, многие эксперты и коллеги Гвоздика отмечают, что против опытного француза нужно быть начеку – его африканские корни добавляют боксеру неуступчивости и выделяют его неординарной техникой. Как сообщалось ранее, соперник Александра Гвоздика бредил футболом и носил Узелкова на руках.

В андеркарте боя Гвоздик – Нгумбу пройдут девять встреч, но мало-мальски известных имен там не наблюдается.

Андеркарт боя Гвоздик – Нгумбу:

  • Кудратилло Абдукахоров – Кейта Обара
  • Кристиан Мбилли – Крис Пирсон
  • Фредрик Лоусон – Хуан Руис
  • Хосе Лопес – Асхат Уалиханов
  • Кассий Чейни – Кристиан Марискал
  • Дональд Смит – Хосе Антонио Мартинес
  • Сонни Конто – Омар Акоста
  • Джош Ортиз – Джеймс Томас
  • Джереми Адорно – Себастьян Балтазар

Букмекеры о бое Гвоздик – Нгумбу:

Букмекеры считают Гвоздика безоговорочным фаворитом боя. Коэффициент на досрочную победу украинца – 1.28, на победу Нгумбу нокаутом – 41.0. Также не верят эксперты, что француз сможет одолеть украинца по очкам – коэффициент на такой исход равняется 29.0 против 3.75 в пользу Александра. По мнению букмекеров, вероятнее всего бой завершится в шестом или седьмом раундах (9.50), а победа Гвоздика наиболее вероятна с 6 по 9 раунды (3.75).

Где смотреть бой Гвоздик – Нгумбу:

По украинскому времени бой пройдет в ночь с 30 на 31 марта. Ориентировочное начало – в 4:50 утра. Прямая трансляций поединка будет на телеканале "Интер".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег бокс, где смотреть, Александр Гвоздик, Дуду Нгумбу

Вы сейчас просматриваете новость " Защита титула WBC Гвоздик – Нгумбу: когда начало и где смотреть бой". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Все упирается в достаточное количество денежных знаков": Гвоздик – об объединительном бое

Сегодня, 18:03

Украинец считает, что его промоутерам будет легко договориться об объединительном бое

Гвоздик перевесил Нгумбу, но проиграл ему в дуэли взглядов

Сегодня, 09:48

"Будет великий бой": украинец уступил французу в психологической прелюдии, но обещает реванш в ринге

Очаровательные ринг-герлз боя Гвоздик – Нгумбу

Вчера, 12:54

Боксеров будут сопровождать участницы конкурсов красоты

Бредил футболом и носил Узелкова на руках: что из себя представляет будущий соперник Гвоздика

Вчера, 10:03

Нгумбу дважды гостил в Украине и впервые в карьере будет драться за пояс топ-серии

Александр Гвоздик будет бороться с Дуду и раком. Эксперт: "Нгумбу не создаст проблем"

Вчера, 09:49

Экс-тренер боксера, побеждавшего Нгумбу, считает, что украинец со своим ударом закончит поединок в середине

"У него не удар, а пушка": Валуев дал прогноз на чемпионский бой Гвоздика

28 марта, 18:57

По мнению россиянина, по итогам поединка с французом Нгумбу украинский боксер сохранит свой титул WBC

Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы

Командир ВСУ сделал резкое заявление об Андрее Билецком

Алина Гросу выходит замуж: когда и где состоится свадьба

Родители против: Виктория запретила сыну встречаться с певицей

Теплый Алексей: традиции, приметы и запреты праздника

Как бегать с большой грудью?

​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости

Больше незлья: Супрун назвала украинцам норму потребления сахара

Становится обузой для России: Крыму предрекли печальное будущее

Роскошная модель, которая встречается с вице-чемпионом мира. Фото
Загрузка...

"Спортивный Оскар" Украины: онлайн церемонии награждения

Сегодня, 18:13

Лучшие атлеты страны будут названы на церемонии "Герои спортивного года" в Киеве

Хорошие новости для Лунина: Зидан покинет "Реал"

Сегодня, 11:30

Украинский вратарь избавится от одного их соперников в борьбе за место в основе Королевского клуба

Бывшего соперника Кличко выгнали из бокса из-за поцелуя с журналисткой

Сегодня, 10:55

У болгарского супертяжа Кубрата Пулева отобрали лицензию за домогательства к его "подруге" Дженни

Гвоздик перевесил Нгумбу, но проиграл ему в дуэли взглядов

Сегодня, 09:48

"Будет великий бой": украинец уступил французу в психологической прелюдии, но обещает реванш в ринге

Тренер "Александрии" оштрафует игроков, если их продует перед игрой с "Шахтером"

Сегодня, 09:23

Чтобы сохранить состав на поединок с чемпионом, Владимир Шаран пригрозил подопечным санкциями

Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Украина под водой: ученые показали, где будет берег Черного моря