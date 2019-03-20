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Гвоздику подарили портрет из гвоздей: теперь он – как Усик и Ломаченко

Сегодня, 10:59

Украинскому чемпиону мира перед защитой титула преподнесли шикарную картину

Портрет Александра Гвоздика из гвоздей
Портрет Александра Гвоздика из гвоздей. Фото: Instagram
Гвоздику подарили портрет из гвоздей: теперь он – как Усик и Ломаченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/200/011/5c9200011f6bd.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/200/011/5c9200011f6bd.png Бокс Украинскому чемпиону мира перед защитой титула преподнесли шикарную картину

Чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик про прозвищу Гвоздь получил необычный подарок в США от местного художника украинского происхождения Зеника Палагнюка. Он посвятил боксеру картину, созданную из гвоздей и ниток. Своим шедевром Палагнюк поделился на персональной странице в Instagram.

Интересно, что ранее похожие картины художник преподнес двум другим украинским чемпионам мира -  Александру Усику (16-0, 12 КО) и Василию Ломаченко (12-1,9 КО). 

Напомним, что в ночь с 30 на 31 марта в Филадельфии непобедимый Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) проведет первую защиту своего титула. Соперником украинца будет 37-летний француз конголезского происхождения Дуду Нгумбу  (38-8, 14 КО), в свое время побеждавший другого украинца – Вячеслава Узелкова.

Как сообщалось ранее, нокаутированный Гвоздиком боксер сделал первые шаги после комы - канадец Стивенсон, потерпевший 1 декабря очень болезненное поражение от Александра, встал на ноги.

Также сообщалось, что Александр Гвоздик признан королем полутяжелого веса - лидером дивизиона украинца назвал авторитетный портал Boxrec. 

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Тег бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Гвоздик

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Сегодня|Спорт

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