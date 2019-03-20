Гвоздику подарили портрет из гвоздей: теперь он – как Усик и Ломаченко
Украинскому чемпиону мира перед защитой титула преподнесли шикарную картину
Чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик про прозвищу Гвоздь получил необычный подарок в США от местного художника украинского происхождения Зеника Палагнюка. Он посвятил боксеру картину, созданную из гвоздей и ниток. Своим шедевром Палагнюк поделился на персональной странице в Instagram.
Интересно, что ранее похожие картины художник преподнес двум другим украинским чемпионам мира - Александру Усику (16-0, 12 КО) и Василию Ломаченко (12-1,9 КО).
Напомним, что в ночь с 30 на 31 марта в Филадельфии непобедимый Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) проведет первую защиту своего титула. Соперником украинца будет 37-летний француз конголезского происхождения Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО), в свое время побеждавший другого украинца – Вячеслава Узелкова.
Как сообщалось ранее, нокаутированный Гвоздиком боксер сделал первые шаги после комы - канадец Стивенсон, потерпевший 1 декабря очень болезненное поражение от Александра, встал на ноги.
Также сообщалось, что Александр Гвоздик признан королем полутяжелого веса - лидером дивизиона украинца назвал авторитетный портал Boxrec.
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