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Харитонов отомстил Митриону за удар в пах: видео нокаута

25 августа, 09:54

Российский боец ММА эффектно победил своего соперника

Харитонов уверенно выиграл бой

Харитонов уверенно выиграл бой / Фото: Twitter

В американском Бриджпорте состоялся вечер смешанных единоборств Bellator 225. В главном поединке сошлись россиянин Сергей Харитонов и американец Мэтт Митрион.

Это был второй бой соперников в этом году. Первый прошел в феврале и был объявлен несостоявшимся. Тогда Харитонов не смог продолжить поединок после того, как Мэтт ногой ударил ему в пах.

Сейчас все прошло без нарушений правил. С первых секунд Харитонов пошел вперед. Он полностью доминировал в поединке, а рефери пригрозил Митриону снятием очка из-за постоянно выпадающей капы. Во втором раунде Харитонов опять выбил капу Митриона, после чего провел серию ударов и завершил бой в свою пользу.

Для Харитонова это 30-я победа в ММА при 7 поражениях. Митрион проиграл 7-й раз при 13 победах.

Напомним, что в рамках Bellator 225 был установлен рекорд организации – бой продолжался всего 11 секунд. Столько времени понадобилось Авиву Гозали, чтобы победить Эдуарда Муравицкого.

Ранее мы писали, что турист из Великобритании Амитпал Сингх Баджадж погиб в драке с норвежским бойцом смешанных единоборств Роджером Буллманом, произошедшей в отеле на острове Пхукет.

Украинский чемпион Артем Далакян о боях между боксером и бойцом UFC:

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MMA смешанные единоборства Сергей Харитонов Мэтт Митрион

Источник: boxing-mma.com

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