"Хочу побиться с ним в марте": "Похититель трупов" бросил вызов "Русскому витязю"

Диллиан Уайт / Фото: Reuters

Реклама

Бывший обязательный претендент на титул WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт обратился к российскому боксеру Александру Поветкину.

Читайте также: вернувшийся после допинга Уайт с животиком победил "ветерана" Ваха

Несомненно, я бы хотел провести следующий бой с Поветкиным. Александр — жесткий боксер, у него быстрые руки. Он победитель Олимпиады, экс-чемпион мира. Думаю, что это будет отличный опыт для меня. Хочу побиться с ним в марте. Он выбрасывает не так много ударов, но при этом бьет опасно. В нашем бою никто бы не бегал — мы бы дрались до тех пор, пока один из нас не упал бы, — заявил Уайт.

Напомним, Поветкин провел бой с Хантером 7 декабря в Саудовской Аравии. Поединок завершился вничью. Теперь на счету 40-летнего россиянина 36 побед, 2 поражения и одна ничья. На счету Диллиана Уайта 26 побед при 1 поражении.

"Супертяжелый вес – это совсем другое дело. Во время боя я не буду держаться от Усика в сторонке. Я выслежу его и буду бить по всему телу. На нем живого места не останется. Как только я буду видеть возможным нанести по нему удар – я буду бить!" – угрожал ранее Александру Усику Диллиан Уайт.

Смотрите анонс боя Поветкин – Хантер, который был на разогреве у Джошуа и Руиса 7 декабря:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама