Вернувшийся после допинга Уайт с животиком победил "ветерана" Ваха

/ Фото: Reuters

Оправданный по делу о применении допинга британский супертяжеловес Диллиан Уайт победоносно вернулся на ринг. В андеркарте боя Джошуа – Руис Уайт единогласным решением судей победил польского ветерана Мариуша Ваха. Руис – Джошуа онлайн уже доступен на нашем сайте.

Оба боксера подошли к поединку явно не в лучших физических кондициях, сверкая лишним килограммами. Тем не менее, это не помешало им пройти все 12 раундов. Вах пытался работать первым номером, но возраст и брак техники все же давал о себе знать. Впрочем, отметину в виде гематомы на лице поляк все же оставил. Правда, для победы этого было явно недостаточно – все трое судей отдали победу потенциальному сопернику Усика – 98:93, 97:93 и 97:93.

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/ Фото: Reuters В тренде Бой Джошуа – Руис: онлайн трансляция реванша

Напомним, что Уайт провалил тест на допинг перед боем за титул временного чемпиона WBC с колумбийцем Оскаром Ривасом, который состоялся 20 июля. Уайту грозла восьмилетняя дисквалификация, так как это был его второй подобный поступок. Он уже был отстранен от бокса с 2012 по 2014 год из-за употребления запрещенных препаратов. Но буквально накануне Уайта оправдали по делу о применении допинга.

Отметим, что в программе вечера еще один мегапоединок – бывший соперник Владимира Кличко Александр Поветкин встретился с жертвой Александра Усика Майклом Хантером. Поветкин – Хантер смотретьможно на нашем сайте.

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