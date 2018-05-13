Хорхе Линарес о бое с Ломаченко: Он меня удивил, я не ожидал увидеть такое

Сегодня, 08:37

Боксер из Венесуэлы считает, что мог продолжать бой, и хочет реванш с Ломаченко

Хорхе Линарес (слева) и Василий Ломаченко провели яркий бой в США. Фото Getty
Хорхе Линарес (слева) и Василий Ломаченко провели яркий бой в США. Фото Getty

Лидер легкой весовой категории (до 61,2 кг) Хорхе Линарес из Венесуэлы 12 мая потерпел первое за шесть лет поражение. Ломаченко – Линарес видео нокаута: украинский боксер в десятом раунде провел великолепную серию и завершил ее ударов со своей боевой левой руки по печени. Линарес опустился на колено и не встал до окончания отсчета рефери.

Тем не менее, после боя Линарес заявил, что был готов продолжать после нокдауна в 10-м раунде. По его словам, рефери поспешил прервать поединок.

"Ломаченко удивил меня своей скоростью. Я осознавал, что он будет хорошо двигаться, но не ожидал увидеть такое. Мне удалось попасть, отправить его на канвас и вернуться в поединок. Бой становился интереснее и был очень близким. Но затем он удивил меня этим ударом по корпусу. Я выдержал первый удар, но второй был идеальным. Когда он попал по корпусу, то я думал, что смогу продолжить бой, я был готов драться, так было в течение всего поединка. Я хотел продолжать бой, продолжить работу, но судья остановил бой. Думаю, что рефери немного поспешил в этой ситуации. Реванш? Если фанаты этого захотят и Ломаченко даст мне шанс, то я хотел бы получить реванш", – сказал Хорхе Линарес.

В свою очередь, Ломаченко поблагодарил Линареса за бой и за "новый урок в боксе". Украинец отметил, что настраивался на три последних раунда и рассчитывал хорошо их провести.

Бой складывался нелегко для Василия Ломаченко: в шестом раунде он побывал в нокдауне после прямого удара в челюсть от Линареса. Видео нокдауна, в котором побывал Ломаченко в бою с Линаресом, доступно на нашем сайте.
украинские боксеры, боксеры, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес

Вы сейчас просматриваете новость "Хорхе Линарес о бое с Ломаченко: Он меня удивил, я не ожидал увидеть такое". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт, isport.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бокс

Василий Ломаченко в перерыве между раундами боя с Линаресом. Фото Getty

Ломаченко травмировал руку во втором раунде боя с Линаресом

Сегодня, 08:18

Украинец считает, что эта травма помогла Линаресу сделать бой более интересным

Бокс

Ломаченко нокаутировал Линареса в десятом раунде. Фото Getty

"Вася делает свою историю и наследие": российский боксер о победе Ломаченко

Сегодня, 07:55

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд прокомментировал поединок Ломаченко - Линарес
Загрузка...

Бокс

Василий Ломаченко. Фото Getty

Василий Ломаченко: Нокдаун? Это был лучший удар Линареса, спасибо за урок в боксе

Сегодня, 07:36

В ночь на 13 мая украинский боксер завоевал пояс чемпиона мира в легком весе по версии WBA

Бокс

Хорхе Линарес заставил понервничать украинских болельщиков. Фото Getty

Появились записки судей боя Ломаченко - Линарес: на момент нокаута была ничья

Сегодня, 06:05

Один рефери отдал победу Ломаченко, второй - Линаресу, третий насчитал ничью

Бокс

Василий Ломаченко (справа) победил Хорхе Линареса. Getty

Ломаченко побывал в нокдауне, но победил Линареса нокаутом!

Сегодня, 05:18

Украинец нарвался на прямой удар в шестом раунде и упал, но в десятом провел великолепную серию и отправил соперника в нокаут

Бокс

Ломаченко - Линарес смотреть онлайн бой 12.05.2018

Онлайн боя Ломаченко - Линарес

Сегодня, 04:54

Онлайн первого для Василия боя в новой весовой категории, яркие фото, комментарий и счет поединка по раундам  
Загрузка...