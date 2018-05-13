Хорхе Линарес о бое с Ломаченко: Он меня удивил, я не ожидал увидеть такое

Лидер легкой весовой категории (до 61,2 кг) Хорхе Линарес из Венесуэлы 12 мая потерпел первое за шесть лет поражение. Ломаченко – Линарес видео нокаута: украинский боксер в десятом раунде провел великолепную серию и завершил ее ударов со своей боевой левой руки по печени. Линарес опустился на колено и не встал до окончания отсчета рефери.

Тем не менее, после боя Линарес заявил, что был готов продолжать после нокдауна в 10-м раунде. По его словам, рефери поспешил прервать поединок.

"Ломаченко удивил меня своей скоростью. Я осознавал, что он будет хорошо двигаться, но не ожидал увидеть такое. Мне удалось попасть, отправить его на канвас и вернуться в поединок. Бой становился интереснее и был очень близким. Но затем он удивил меня этим ударом по корпусу. Я выдержал первый удар, но второй был идеальным. Когда он попал по корпусу, то я думал, что смогу продолжить бой, я был готов драться, так было в течение всего поединка. Я хотел продолжать бой, продолжить работу, но судья остановил бой. Думаю, что рефери немного поспешил в этой ситуации. Реванш? Если фанаты этого захотят и Ломаченко даст мне шанс, то я хотел бы получить реванш", – сказал Хорхе Линарес.

В свою очередь, Ломаченко поблагодарил Линареса за бой и за "новый урок в боксе". Украинец отметил, что настраивался на три последних раунда и рассчитывал хорошо их провести.

Бой складывался нелегко для Василия Ломаченко: в шестом раунде он побывал в нокдауне после прямого удара в челюсть от Линареса. Видео нокдауна, в котором побывал Ломаченко в бою с Линаресом, доступно на нашем сайте.