Видео нокдауна, в котором побывал Ломаченко в бою с Линаресом

Сегодня, 07:20

Повтор момента, когда Василий Ломаченко упал в шестом раунде поединка

Хорхе Линарес достал Ломаченко в шестом раунде. Фото Getty
Хорхе Линарес достал Ломаченко в шестом раунде. Фото Getty

12 мая в Нью-Йорке Василий Ломаченко установил историческое достижение: стал чемпионом мира в трех разных весовых категориях всего за 12 боев на профессиональном ринге. Для этого Ломаченко в своем первом поединке в легком весе нокаутировал лидера дивизиона и чемпиона по версии WBA Хорхе Линареса. Видео нокаута в бою Ломаченко – Линарес: серия ударов в голову и силовой левый по печени.

Однако бой складывался отнюдь не легко для украинского боксера. В шестом раунде Василий Ломаченко побывал в нокдауне, когда нарвался на мощный прямой от Линареса, который пришелся точно в челюсть "Хай-теку". Василий упал на настил ринга и сразу встал, после чего рефери отсчитал нокдаун, а украинец до завершения раунда (20 секунд) уходил от соперника.

Видео нокдауна Ломаченко и бою с Линаресом:

Отметим, что для украинского боксера этот бой был первым в весе до 61,2 кг, ранее он боксировал в категории до 59 кг. Отчет о бое Ломаченко – Линарес с описанием каждого раунда поединка.

Сразу после боя появились записки судей боя Ломаченко – Линарес: все три боковых рефери посчитали разный результат! Первый дал ничью 85:85, второй – победу Линареса со счетом 86:84, третий – победу Ломаченко со счетом 86:84. Таким образом, на момент остановки бой в записках судей была ничья.
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Сегодня|Спорт

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