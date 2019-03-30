Хотел дать по ягодице, а получил нелепую травму: видео удара, стоившего титула украинскому бойцу ММА
Мастер удушающего приема из Украины проиграл чемпионский бой поляку из-за курьезного повреждения
Украинский боец ММА Юрий Проценко курьезным образом проиграл титульный бой Кевину Шавларски из Польши в рамках турнира PLMMA. Бой в "клетке" завершился в первом раунде.
Нанося удар ногой по ягодице соперника, украинец травмировался. Медики, которые вышли на ринг, помочь Юрию Проценко продолжить поединок не смогли. В итоге техническое поражение украинца. Кубок достался поляку.
Как сообщали ранее СМИ, у Юрия Проценко было нелегкое детство - он с 8 лет работал грузчиком на рынке и часто пропускал уроки в школе. Позже сестра, которая занималась вольной борьбой, привела его в спортзал. Первое время Проценко тоже был "вольником", потом стал заниматься панкратионом и заинтересовался смешанными единоборствами.
Тот факт, что он выбрал ММА, Юрий объясняет просто: спортсмен говорит, что любит "кровавую рубку" на ринге, а в данном виде единоборств это разрешено. Таким образом, Проценко совмещает приятное с полезным - получает удовольствие от того, что делает, и зарабатывает деньги.
В большинстве случаев Проценко побеждает благодаря удушающему приему, но в бою с поляком Кевином Шавларски до этого не дошло.
Полное видео боя Проценко – Шавларски
Как сообщалось ранее, в России дали сроки гвардейцам, допустившим смерть чемпиона мира.
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