Хотел дать по ягодице, а получил нелепую травму: видео удара, стоившего титула украинскому бойцу ММА

Мастер удушающего приема из Украины проиграл чемпионский бой поляку из-за курьезного повреждения

Юрий Проценко проиграл из-за досадной травмы. Фото eaglesfc.org.

Хотел дать по ягодице, а получил нелепую травму: видео удара, стоившего титула украинскому бойцу ММА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f6e/098/5c9f6e09817da.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f6e/098/5c9f6e09817da.png 2019-03-30T15:41:00+02:00 Бокс Мастер удушающего приема из Украины проиграл чемпионский бой поляку из-за курьезного повреждения

Украинский боец ММА Юрий Проценко курьезным образом проиграл титульный бой Кевину Шавларски из Польши в рамках турнира PLMMA. Бой в "клетке" завершился в первом раунде.

Нанося удар ногой по ягодице соперника, украинец травмировался. Медики, которые вышли на ринг, помочь Юрию Проценко продолжить поединок не смогли. В итоге техническое поражение украинца. Кубок достался поляку.

Как сообщали ранее СМИ, у Юрия Проценко было нелегкое детство - он с 8 лет работал грузчиком на рынке и часто пропускал уроки в школе. Позже сестра, которая занималась вольной борьбой, привела его в спортзал. Первое время Проценко тоже был "вольником", потом стал заниматься панкратионом и заинтересовался смешанными единоборствами.

Тот факт, что он выбрал ММА, Юрий объясняет просто: спортсмен говорит, что любит "кровавую рубку" на ринге, а в данном виде единоборств это разрешено. Таким образом, Проценко совмещает приятное с полезным - получает удовольствие от того, что делает, и зарабатывает деньги.

В большинстве случаев Проценко побеждает благодаря удушающему приему, но в бою с поляком Кевином Шавларски до этого не дошло.

Полное видео боя Проценко – Шавларски

Как сообщалось ранее, в России дали сроки гвардейцам, допустившим смерть чемпиона мира.

Также сообщалось, что после завершения карьеры Макгрегору светит тюрьма.

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