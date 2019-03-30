Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Хотел дать по ягодице, а получил нелепую травму: видео удара, стоившего титула украинскому бойцу ММА

Сегодня, 15:41

Мастер удушающего приема из Украины проиграл чемпионский бой поляку из-за курьезного повреждения

Юрий Проценко проиграл из-за досадной травмы. Фото eaglesfc.org
Юрий Проценко проиграл из-за досадной травмы. Фото eaglesfc.org.
Хотел дать по ягодице, а получил нелепую травму: видео удара, стоившего титула украинскому бойцу ММА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f6e/098/5c9f6e09817da.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f6e/098/5c9f6e09817da.png Бокс Мастер удушающего приема из Украины проиграл чемпионский бой поляку из-за курьезного повреждения

Украинский боец ММА Юрий Проценко курьезным образом проиграл титульный бой Кевину Шавларски из Польши в рамках турнира PLMMA. Бой в "клетке" завершился в первом раунде.

Нанося удар ногой по ягодице соперника, украинец травмировался. Медики, которые вышли на ринг, помочь Юрию Проценко продолжить поединок не смогли. В итоге техническое поражение украинца. Кубок достался поляку.

Как сообщали ранее СМИ, у Юрия Проценко было нелегкое детство - он с 8 лет работал грузчиком на рынке и часто пропускал уроки в школе. Позже сестра, которая занималась вольной борьбой, привела его в спортзал. Первое время Проценко тоже был "вольником", потом стал заниматься панкратионом и заинтересовался смешанными единоборствами.

Тот факт, что он выбрал ММА, Юрий объясняет просто: спортсмен говорит, что любит "кровавую рубку" на ринге, а в данном виде единоборств это разрешено. Таким образом, Проценко совмещает приятное с полезным - получает удовольствие от того, что делает, и зарабатывает деньги.

В большинстве случаев Проценко побеждает благодаря удушающему приему, но в бою с поляком Кевином Шавларски до этого не дошло.

Полное видео боя Проценко – Шавларски

Как сообщалось ранее, в России дали сроки гвардейцам, допустившим смерть чемпиона мира.

Также сообщалось, что после завершения карьеры Макгрегору светит тюрьма.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег UFC, Юрий Проценко

Вы сейчас просматриваете новость " Хотел дать по ягодице, а получил нелепую травму: видео удара, стоившего титула украинскому бойцу ММА". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чемпион UFC попался на допинге и отказался от титула

20 марта, 18:51

О результатах допинг-теста и своем решении 33-летний американский боец сообщил в соцсетях

Чемпионат по пощечинам среди мужчин выиграл Вася весом 168 кг: опубликовано "суровое" видео

19 марта, 22:56

Фермер по прозвищу Пельмень пришел просто посмотреть. Но тут Васю понесло...

Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть

Создатель Новичка пояснил, почему Скрипали выжили

Бесил до крайности: Политтехнолог Кремля рассказал о Стрелкове

Украинский адмирал предрек разрушение Крымского моста

Супрун рассказала, как защититься от рака прямой кишки

Анна Седокова: когда внесла первый взнос за ипотеку, ревели все

Константин Богомолов впервые высказался о Ксении Собчак

Газопроводы-шпионы: как Россия оккупирует Балтику и Черное море

Вера Брежнева показала редкое фото с двумя дочерьми

8 наций, которым грозит вымирание
Загрузка...

Хорошие новости для Лунина: Зидан покинет "Реал"

Сегодня, 11:30

Украинский вратарь избавится от одного их соперников в борьбе за место в основе Королевского клуба

Бывшего соперника Кличко выгнали из бокса из-за поцелуя с журналисткой

Сегодня, 10:55

У болгарского супертяжа Кубрата Пулева отобрали лицензию за домогательства к его "подруге" Дженни

"Спортивный Оскар" Украины: онлайн церемонии награждения

Сегодня, 10:39

Лучшие атлеты страны будут названы на церемонии "Герои спортивного года" в Киеве

Гвоздик перевесил Нгумбу, но проиграл ему в дуэли взглядов

Сегодня, 09:48

"Будет великий бой": украинец уступил французу в психологической прелюдии, но обещает реванш в ринге

Тренер "Александрии" оштрафует игроков, если их продует перед игрой с "Шахтером"

Сегодня, 09:23

Чтобы сохранить состав на поединок с чемпионом, Владимир Шаран пригрозил подопечным санкциями

48-летняя Юлия Меньшова поразила девичьей фигурой

Израильский концерн показал видео испытаний "убийцы С-300"

Топ 10 продуктов, которые сжигают жир и выводят токсины