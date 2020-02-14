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"Иногда размер не имеет значения": Фьюри впервые лестно высказался об Усике

14 февраля, 16:00

Британец высоко оценил перспективы украинца в супертяжелом весе

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри / Фото: AFP

Британский экс-чемпион Тайсон Фьюри оценил шансы экс-абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Алекандра Усика в хэвивейте. Фьюри считает, что Усик может достичь больших высот в супертяжелом дивизионе.

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"Усик способен сделать в супертяжелом все что угодно. Александр – хороший левша и очень техничный боксер. Единственный нюанс, который может подвести Усика, – это его габариты. Его рост составляет то ли 188, то ли 190 сантиметров. В наше время все супертяжеловесы стали крупными. Мне кажется, что Усик обладает отличными боксерскими навыками. Иногда размер не имеет значения, если вы не знаете, как правильно его использовать", – заявил Тайсон Фьюри.

Читайте, как "Уайлдер падал, но Кличко его не вырубал", – сказал бывший тренер украинца. Джонатон Бэнкс, который готовил Владимира, рассказал, как все было в тренировочном лагере на самом деле

Смотрите, как Уайлдер и Фьюри вели себя на пресс-конференции перед боем:

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Пресс-конференция Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри Видео: Reuters

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бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

Источник: boxingnews24.com

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