"Иногда размер не имеет значения": Фьюри впервые лестно высказался об Усике

Тайсон Фьюри / Фото: AFP

Британский экс-чемпион Тайсон Фьюри оценил шансы экс-абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Алекандра Усика в хэвивейте. Фьюри считает, что Усик может достичь больших высот в супертяжелом дивизионе.

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"Усик способен сделать в супертяжелом все что угодно. Александр – хороший левша и очень техничный боксер. Единственный нюанс, который может подвести Усика, – это его габариты. Его рост составляет то ли 188, то ли 190 сантиметров. В наше время все супертяжеловесы стали крупными. Мне кажется, что Усик обладает отличными боксерскими навыками. Иногда размер не имеет значения, если вы не знаете, как правильно его использовать", – заявил Тайсон Фьюри.

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Смотрите, как Уайлдер и Фьюри вели себя на пресс-конференции перед боем:

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Пресс-конференция Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри Видео: Reuters

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