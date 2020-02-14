"Я хотел повеселиться": Мейвезер рассказал, как готовился к бою против Макгрегора

Мейвезер vs Макгрегор / Фото: Getty Images

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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер рассказал, как он готовился к поединку против Конора Макгрегора. Ранее мы рассказывали, что самого высокооплачиваемого спортсмена раскритиковали за куртку за 6,5 тысяч.

"К бою против Конора я не особо тренировался. Я просто отжимался и приседал. Я хотел повеселиться в бою и развлекать людей. Я не смотрел его поединки. Мне не нужно смотреть видео, потому что я Флойд Мейвезер. Все должны смотреть на меня", – сказал боксер.

Напомним, Флойд Мейвезер дрался против Конора Макгрегора в 2017-м году. Поединок по правилам бокса за специальный пояс WBC Money Belt в 2017 году завершился победой Флойда техническим нокаутом в 10-м раунде.

Смотрите видео боя Мейвезер – Макгрегор в 2017-м:

Также мы рассказывали, что скандалиста Макгрегора засняли в постели, а рядом была не его жена. Конор спал в кровати неизвестной женщины, которая в это время кривлялась на камеру.

Смотрите, как проходило взвешивание Конора Макгрегора и Дональда Серроне:

Видео: Reuters

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