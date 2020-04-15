Ищут альтернативные варианты: бой Усика и Чисоры хотят перенести в Азию

Бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой может быть перенесен из Великобритании в Саудовскую Аравию. Кстати, российский боксер хочет реванш с Усиком.

"Не будет такого, что все страны позволят проводить у себя спортивные мероприятия с 1 июля. Где-то это случится раньше, а где-то чуть позже. Саудовская Аравия – страна, которая раньше других может разрешить проведение массовых мероприятий. Если у нас не получится провести титульные бои в Великобритании, то нужно рассмотреть альтернативные варианты", – сказал Хирн.

Напомним, бой Усик – Чисора должен был пройти 23 мая в Лондоне, но был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Также мы писали, что Усику предрекают поражение в бою с россиянином. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев считает, что российскому боксеру Мурату Гассиеву по силам взять реванш у украинца Александра Усика за поражение в финале Всемирной боксерской Суперсерии в 2018 году.

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Смотрите тренировку Усика с монетами:

Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

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