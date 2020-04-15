Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,09
29,71
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Я таких ошибок больше не повторю": российский боксер хочет реванш с Усиком

15 апреля, 09:43

Максим Перепелица

Мурат Гассиев планирует отомстить Александру

Россиянин Мурат Гассиев планирует получить реванш против украинца Александра Усика в супертяжелом весе. Напомним, тогда в Москве Усик победил Гассиева единогласным решением судей, завоевал звание абсолютного чемпиона мира и титул Мохаммеда Али.

"Надеюсь, что реванш состоится в супертяжелом весе и все станет на свои места. Как и должно было быть. Бой с Усиком не вспоминаю, у меня сейчас другие мысли в голове. Сейчас самоизоляция, занимаюсь волонтерством. Вот когда буду тренироваться, тогда будем думать. Работа над ошибками уже проведена, и я таких ошибок больше не повторю", – сказал Гассиев в Instagram Игоря Лазорина.

Ранее мы писали, что Усик еще не чемпион, но уже появился претендент на его будущий пояс. Промоутер кубинского боксера надеется, что Усик получит титул, а затем будет защищать его в бою с Санчесом.

Отметим, что Усик должен был боксировать с Дереком Чисорой, но их бой был отменен из-за пандемии коронавируса. Также сорвался бой Энтони Джошуа против Кубрата Пулева.

В тренде
10 первых побед футбола над коронавирусом: кто излечился и какие симптомы испытывал

Смотрите, как Усик провел тренировку на реакцию:

Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс боксеры Александр Усик Мурат Гассиев

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Жена украла деньги и бросила боксера, которого Гвоздик отправил в кому – его мать подала иск
Жена украла деньги и бросила боксера, которого Гвоздик отправил в кому – его мать подала искБокс
Ломаченко против Мейвезера: известный супертяж сказал, кто из них – круче
Ломаченко против Мейвезера: известный супертяж сказал, кто из них – кручеБокс
Оксана Баюл показала себя в 42, а Усик позвал подписчиков в кулак: обзор соцсетей звезд украинского спорта
Оксана Баюл показала себя в 42, а Усик позвал подписчиков в кулак: обзор соцсетей звезд украинского спортаДругие
Коронавирус пал перед рестлингом: бомж-бородач завалил футболиста, став чемпионом Вселенной
Коронавирус пал перед рестлингом: бомж-бородач завалил футболиста, став чемпионом ВселеннойБокс
Соперник Ломаченко боится не дожить до боя с украинцем из-за коронавируса: признание Теофимо Лопеса
Соперник Ломаченко боится не дожить до боя с украинцем из-за коронавируса: признание Теофимо ЛопесаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...