"Я таких ошибок больше не повторю": российский боксер хочет реванш с Усиком

Россиянин Мурат Гассиев планирует получить реванш против украинца Александра Усика в супертяжелом весе. Напомним, тогда в Москве Усик победил Гассиева единогласным решением судей, завоевал звание абсолютного чемпиона мира и титул Мохаммеда Али.

"Надеюсь, что реванш состоится в супертяжелом весе и все станет на свои места. Как и должно было быть. Бой с Усиком не вспоминаю, у меня сейчас другие мысли в голове. Сейчас самоизоляция, занимаюсь волонтерством. Вот когда буду тренироваться, тогда будем думать. Работа над ошибками уже проведена, и я таких ошибок больше не повторю", – сказал Гассиев в Instagram Игоря Лазорина.

Ранее мы писали, что Усик еще не чемпион, но уже появился претендент на его будущий пояс. Промоутер кубинского боксера надеется, что Усик получит титул, а затем будет защищать его в бою с Санчесом.

Отметим, что Усик должен был боксировать с Дереком Чисорой, но их бой был отменен из-за пандемии коронавируса. Также сорвался бой Энтони Джошуа против Кубрата Пулева.

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Смотрите, как Усик провел тренировку на реакцию:

Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

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