Из-за коронавируса: украинец-претендент на пояс чемпиона мира назвал, куда перенесли его бой из Китая

Виктор Постол будет сражаться за титул в США во второй половине весны

Виктор Постол / Фото: Instagram

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Бывший чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе до (63,5 кг) украинец Виктор Постол рассказал новую информацию о своем будущем титульном бое. Напомним, уроженец Великой Дымерки, что на Киевщине, должен был выйти в ринг 1 февраля 2020 года против действующего чемпиона мира по версиям WBC и WBO американца Хосе Карлоса Рамиреса. Однако из-за коронавируса бой Постол – Рамирес перенесли из китайского города Хайкоу.

Место проведения поединка пока что неясно, но 36-летний украинец раскрыл некоторые подробности:

"Прилетели мы в Китай, я провел последний спарринг. И буквально только закончил тренировочный бой, как нам сказали, что поединок с Рамиресом отменен. Конечно, все расстроились, вся команда, потому что провели сумасшедшую работу, я был в хорошей форме. Но что поделаешь, здоровье – прежде всего. Сейчас ведутся переговоры. Бой будет в США, в каком штате еще неизвестно. Думаю, на днях прояснится. Планируется апрель-май... Но сам бой уже не сорвется".

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Напомним, наш боксер по прозвищу Iceman владел чемпионским поясом в 2015-2016 гг. Затем дважды проигрывал, но сумел вернуться к титульною бою.

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Видео: Instagram

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