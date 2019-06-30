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Избиение в клетке Миннеаполиса: Хищник из Камеруна за минуту уничтожил экс-чемпиона UFC

30 июня, 11:28

За эффектную победу на бразильским визави Фрэнсис Нганну получил бонус в размере 50 тысяч долларов

Фрэнсис Нганну vs Джуниор дос Сантос
Фрэнсис Нганну vs Джуниор дос Сантос. Фото: Getty Images

В ночь на 30 июня в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC. В главном его поединке встретились бывший претендент на титул в тяжелом весе Фрэнсис Нганну по прозвищу Хищник и экс-чемпион организации Джуниор "Цыган" дос Сантос. Бой в американской "клетке" был завершен в первом раунде после того, как рефери засчитал дос Сантосу технический нокаут. Франко-камерунец потратил всего 71 секунду, чтобы нокаутировать бразильца. Таким образом, Нганну продлил победную серию до трех боев. Кертиса Блейдса, Кейна Веласкеса и Джуниора дос Сантоса он "уложил" за суммарные 141 секунду.

Интересно, что победа Фрэнсиса Нганну над Джуниором дос Сантосом была признана лучшим выступлением на турнире UFC. За это франко-камерунец получил бонус в размере 50 тысяч долларов. "Теперь мне нужен титульный бой. Это единственное, что сейчас имеет смысл. Думаю, всем очевидно, что я заслуживаю титульный бой", – заявил Фрэнсис Нганну.

Как мы писали ранее, экс-чемпион UFC устроил драку в стриптиз-клубе. По словам владельца клуба, Пенн был очень пьян и вел себя шумно. Пенна вывели из бара, однако спортсмен оказал сопротивление на выходе, свалив одного из охранников на пол и начав избивать его. Второй охранник пытался разнять драку, однако Пенн тут же набросился на него и взял на удушающий прием.

Также сообщалось, что возвращение Усика откладывается: промоутер назвал сроки и соперника. Эдди Хирн рассказал, когда стоит ждать возвращения в ринг украинца после разрыва бицепса.

Смотрите эффектный нокаут в исполнении Василия Ломаченко

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Источники:

Championat.ru , Сегодня|Спорт

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