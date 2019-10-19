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Как Гвоздика уничтожили за один раунд: полное видео супербоя в США

19 октября, 08:21

Александр Гвоздик потерпел первое поражение на профи-ринге и лишился чемпионского пояса

Артур Бетербиев победил Александра Гвоздика

Артур Бетербиев победил Александра Гвоздика / Фото: Getty Images

Украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик потерпел первое поражение на профи-ринге. Рано утром в субботу по киевскому времени Гвоздик встретился с россиянином Артуром Бетербиевым. Оба боксера выходили в ринг в ранге чемпионов мира (украинец – WBC, Бетербиев – IBF) и в статусе непобежденных. Теперь же стопроцентным рекордом может похвастаться только Артур Бетербиев – в 15 боях он одержал 15 побед, причем все – досрочные. Мы провели онлайн боя Гвоздик – Бетербиев.

Как и ожидали эксперты, бой оказался очень конкурентным. Гвоздик много двигался, пытался работать на дистанции и много работать по корпусу. В свою очередь, Бетербиев работал первым номером, занимал центр ринга и методично взвинчивал темп, пытаясь работать сериями при сближении с украинцем. Развязка наступила в десятом раунде, когда после серий ударов Бетербиева Александр дважды оказывался в нокдауне, опускаясь на колено. Когда Гвоздик сделал это в третий раз за раунд – рефери принял решение остановить бой.

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Полная запись боя Гвоздик – Бетербиев

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Как Гвоздика уничтожили за один раунд: полное видео супербоя в США
Артур Бетербиев победил Александра Гвоздика

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Все подробности в спецтеме Бой Гвоздик - Бетербиев

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видео боя Александр Гвоздик Артур Бетербиев видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

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