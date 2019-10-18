Украина против России: онлайн супербоя Гвоздик – Бетербиев за два чемпионских пояса

Все о поединке двух непобежденных боксеров полутяжелого веса в США

Артур Бетербиев - Александр Гвоздик / Фото: Getty Images

Украинец Александр Гвоздик против россиянина Артура Бетербиева – это вывеска главного боя вечера бокса в Филадельфии, США. На кону стоят два чемпионских пояса в полутяжелом весе: WBC Гвоздика и IBF Бетербиева. Еще одна интрига – оба боксера не знали поражений на профи-ринге и сегодня один из них может объединить титулы, а другой – потерпеть первое поражение. Мы проводим онлайн боя Гвоздик – Бетербиев с яркими фото, видео-повторами и оценками каждого раунда.

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Гвоздик – Бетербиев онлайн

Гвоздик – Бетербиев: прогноз на бой. Аналитики считают украинского боксера небольшим фаворитом боя. Так, коэффициент на победу равен 1.77, тогда как на победу Бетербиева можно сделать ставку с котировкой 2.05, а на ничью – 19. Таким образом, вероятность исхода такая: Победа Гвоздика 51% – ничья 5% – победа Бетербиева 44%.

Бетербиев и Гвоздик – дуэль взглядов / Фото: Getty Images Реклама

Гвоздик – Бетербиев: послужные списки. Битва украинского и российского боксеров – это уже интрига и накал страстей, а в данном случае – еще и бой непобежденных соперников. Гвоздик провел 17 боев и во всех победил (14 раз – нокаутом), Бетербиев в 14 боях одержал 14 досрочных побед. Россиянин не просто не проигрывал, но и ни разу не давал своему сопернику пройти всю дистанцию боя.

В любителях Артур Бетербиев дважды выигрывал чемпионат Европы, брал "золото" и "серебро" чемпионатов мира. В свою очередь, Александр Гвоздик брал "бронзу" Олимпиады и "золото" Универсиады. Как видим, кроме идеального рекорда в профи, оба боксера имеют успешную карьеру в любительском боксе. Кстати, они уже встречались – в 2009 году Бетербиева победил Гвоздика досрочно – бой был остановлен из-за кровотечения из носа у Гвоздика.

Гвоздик – Бетербиев: взвешивание. За день до боя Бетербиев немного перевесил Гвоздика. Весы под россиянином показали 79,2 кг, под украинцем – ровно 79 кг. Лимит весовой категории – 79,378 кг.

Гвоздик – Бетербиев: физические данные боксеров. У украинского спортсмена есть преимущество в габаритах перед россиянином. Так, рост Гвоздика на шесть сантиметров больше (188 против 182 сантиметров), размах рук на семь сантиметров больше (192 против 185). Гвоздик отбоксировал больше раундов в профессионалах – 88 против 52.

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Все подробности в спецтеме Бой Гвоздик - Бетербиев

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