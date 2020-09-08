Как Лопес может победить Ломаченко: американцу советуют боксировать грязно и бить ниже пояса

О поединке между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом объявили официально. Накануне боксеры подписали контракт на бой и уже не отвертятся от встречи на ринге. Украинец – двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира в трех дивизионах и входит в тройку лучших боксеров ​​мира в рейтинге pound-for-pound. Он уже является одной из крупнейших звезд мирового бокса, хотя провел всего 15 боев в профи. Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес – единственный человек, стоящий между ним и званием абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Реклама

Ломаченко является безусловным фаворитом, и многие люди думают, что Ломаченко сейчас непобедим в весе 57-61 кг. Тем не менее, журналисты издания The Boxing District попытались найти способ победить непобедимого украинца. Они исследовали стили обоих бойцов в надежде найти какой-нибудь шанс для Лопеса победить неудержимого Ломаченко.

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко / Фото: Boxing Scene

Лопес выиграл титул чемпиона мира в своем предыдущем бою против Ричарда Комми, уничтожив его серией сокрушительных ударов во втором раунде. Как и Ломаченко, Лопес провел 15 боев, и эта юная уверенность в своей непобедимости на ринге может иметь решающее значение для победы над Ломаченко. Любой, кто выйдет на ринг с Василием с малейшей мыслью в голове о поражении, очень быстро завершит бой на табурете в углу, как и многие из его прошлых противников. Так что наглая самоуверенность Лопеса может на самом деле быть решающим активом в этом бою. У Лопеса огромная сила удара, умный джеб и хороший IQ на ринге, что демонстрируется его идеальной контр правой рукой, которая положила начало конца Ричарда Комми.

Реклама

Ричард Комми – Теофимо Лопес / Фото: Getty Images

На раскадровке видно, как Лопес контролирует бой, не сводя глаз с Комми, так что он может точно рассчитать время для атаки правой. Его правая сторона туловища отведена назад, готовая к броску, и большая часть его веса приходится на заднюю ногу, чтобы оттолкнуться быстро для резкого ответного удара.

Затем Лопес делает шаг опорной ногой вперед и влево, перемещая все свое тело в том же направлении, одновременно начиная опускать голову. Он сильно отталкивается задней ногой и взмахивает правой рукой со смертельной скоростью и силой, перебросив опущенную левую руку Комми, так что у Ричарда нет времени отреагировать.

Реклама

Лопес продолжает движение головы и тела, так что его правая рука идеально прилегает к подбородку Комми, в то время как удар Комми пролетает над опущенной головой Лопеса. Комми оказывается сбитым с ног, и бой вот-вот остановят. Все это произошло за 1 секунду.

Лопес явно обладает серьезным боксерским талантом, и его нужно будет использовать с максимальной эффективностью на ринге против Ломаченко, даже просто чтобы использовать его идеально рассчитанный удар. Однако в своем последнем бою Ломаченко встретился с олимпийским чемпионом Люком Кэмпбеллом и доминировал над ним на протяжении 12 раундов. У Лопеса нет ни той любительской карьеры, ни профессионального опыта Люка Кэмпбелла, ни даже такого же преимущества в росте. Ясно, что конкурировать со смертоносным мастерством украинца – не лучший вариант для Лопеса.

В связи с этим автор статьи обращает наше внимание на единственное поражение Ломаченко в его карьере: во втором поединке на профессиональном ринге он проиграл бой за титул чемпиона мира Орландо Салидо. Мексиканец провалил взвешивание, а затем еще и набрал за последнюю ночь, что фактически вылилось в то, что полулегковес Ломаченко противостоял боксеру полусреднего веса.

В тренде Видео голов и обзор матча Испания – Украина в Лиге наций

Реклама

После боя Салидо и рефери подверглись критике за нанесение множества ударов ниже пояса, толчки, клинчи и общее игнорирование правил. Однако все, что останется в истории, – это проигрыш Ломаченко и победа Салидо. В тот вечер Салидо был очень коварным ветераном, и автор считает, что этот бой сейчас является ключом к победе над Василием Ломаченко.

Проще говоря, Лопес должен сделать бой чрезвычайно грязным, если он хочет победить, он должен использовать все маленькие грязные уловки, которые ветеран использовал, чтобы обойти Ломаченко. Хотя он не уверен, что Теофимо должен набирать такое же вес, как был у Салидо. По мнению автора, Лопесу следует попытаться максимально габаритным выйти на ринг против Ломаченко, который и так уже заметно низок в категории 135 фунтов (61,2 кг), и использовать это с максимальным эффектом.

Американский эксперт утверждает, что Лопес должен толкать и тянуть Ломаченко в клинче, физически бросать его по рингу, учитывая его размеры, и нанести несколько дерзких ударов в корпус, пока судья не видит, и один или два удара головой, когда может, и даже при возможности удар ниже пояса. Салидо также выиграл несколько первых раундов только благодаря силе удара и инерции в атаке. Это очень важно для Лопеса, он не может позволить Ломаченко войти в ритм в первых раундах и выйти вперед на карточках судей. Лопесу нужно, чтобы Ломаченко нервничал и чувствовал себя неуютно на протяжении всего боя, как из-за грубого, грязного стиля Лопеса, так и из-за беспокойства по поводу того, как судьи оценили поединок.

Грубо говоря, Лопесу нужно изо всех сил боксировать, чтобы обыграть Ломаченко, показав лучший результат в своей карьере. Ему нужно использовать свое мастерство и скорость, чтобы выиграть первые несколько раундов за счет мощных ударов, не получая в ответ, а затем ему нужно сделать бой грязным и жестким, нанося урон меньшему в габаритах Ломаченко в клинче и делая все, что не грозит ему получением дисквалификации, чтобы Ломаченко чувствовал себя неуютно, сломался психологически и быстро устал.

Ломаченко будет паниковать и беспокоиться в последних раундах, где он сделает все возможное, чтобы попытаться нокаутировать Лопеса. Вот где Лопесу нужно быть очень осторожным, используя свои движения и работу ног, чтобы оставаться в безопасности, и не бояться схватить Ломаченко и продержаться как можно дольше. При этом, конечно, не забывая наносить как можно больше ударов в этом клинче и одновременно опираться всем своим весом на Ломаченко.

В 2014-м Салидо победил Ломаченко / Фото: Facebook

Даже при всем этом, невероятная скорость и отличная работа ног Ломаченко могут оказаться решающими, ведь в прошлом из-за этого некоторые из лучших боксеров планеты выглядели как любители. Василий полностью превосходил их во всех аспектах боя, избивая во время обмена ударами, заставляя их промахиваться и заставляя их платить за это, развязывая молниеносные комбинации, которым они не могли противостоять.

Но может быть, если Теофимо Лопес выполнит свой план на бой абсолютно безупречно, он сможет обыграть Василия Ломаченко.

Василия Ломаченко признали лучшим боксером года по версии WBO:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама