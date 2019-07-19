Какое-то проклятие: у Гассиева вслед за Усиком сорвался дебютный бой в супертяжах

Российский боец отправится на обследование в немецкую клинику

Усика сложно достать. Гассиев подтвердит. Фото: Getty Images

Бой экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе россиянина Мурата Гассиева, запланированный на 27 июня, не состоится из-за травмы боксера. Бой с американцем Джоуи Давейко должен был стать первым для Гассиева первым в тяжелом весе. 25-летний россиянин одержал 26 побед на профессиональном ринге (19 нокаутов) при единственном поражении украинцу Александру Усику.

"К сожалению, Гассиев получил травму и его бой перенесен. У него болит плечо, он поедет на обследование в Германию. Мурат очень расстроен, да и мы очень расстроены от такой плохой новости. Дай бог, чтобы у него все было хорошо со здоровьем", – рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Напомним, 25 мая Александр Усик должен был провести дебютный бой в супертяжах против Карлоса Такама, однако он был отменен из-за травмы, полученной украинцем.

Вместе с тем стало очевидно, что откладывается на потом и возможный бой Усика с Энтони Джошуа. "Кто бы не победил в матче-реванше между Джошуа и Руисом, даже если это будет американец, он будет вынужден провести обязательную защиту пояса WBO. Мы рассчитываем, что этим претендентом будет Александр Усик", – заявил промоутер Усика Александр Красюк.

Что ест Усик для увеличения веса перед дебютом в супертяжах



Александр Усик показал свой обед Видео: Instagram

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