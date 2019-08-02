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Кэмбел тяжелее Ломаченко за месяц до боя

Сегодня, 16:43

Боксеры провели обязательную процедуру взвешивания

Василий Ломаченко и Люк Кэмбел

Василий Ломаченко и Люк Кэмбел / Фото: Instagram

Кэмбел тяжелее Ломаченко за месяц до боя https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB Бокс Боксеры провели обязательную процедуру взвешивания

Чемпион мира по версиям WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко и его будущий соперник британец Люк Кэмпбелл прошли обязательную процедуру взвешивания от WBC за 30 дней до своего боя.

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Согласно правилам, боксеры не могли выйти за пределы 10% лимита в своем весе 135 фунтов, что равняется 14 фунтам (6,3 кг).

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Пока что Кэмпбелл весит больше, чем Ломаченко: 147,4 фунта (66,9 кг) против 144,5 фунтов (65,5 кг) у Ломаченко. До поединка Ломаченко и Кэмпбелл пройдут еще два взвешивания – за 2 недели до боя (17 августа) и за неделю (24 августа).

Главным поединком вечера бокса в британской столице 31 августа будет бой между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом за три титула чемпиона мира.

Напомним, накануне Ломаченко сделал интересное признание. Василий оценил свои шансы в бою против Фьюри. "Сколько раундов я продержался бы с Тайсоном Фьюри? Может, 5 или 6. Я могу кружиться вокруг него долгое время, но после шести раундов, наверное, устану и он попадет по мне", – предположил украинец.

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бокс Василий Ломаченко Люк Кэмпбелл

Источник: Boxingscene

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