"Кэмпбелл упадет за 40 секунд": Ломаченко и его соперник провели последнюю дуэль взглядов перед боем

Британец устоял перед испепеляющим взором украинца. Но в ринге Люку предрекают крах

Ломаченко vs Кэмпбелл / Фото: Reuters

Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл провели заключительную дуэль взглядов перед боем на лондонской арене "О2", который состоится в субботу, 31 августа. Ломаченко – Кэмпбелл: когда начало и где смотреть драку олимпийских чемпионов.

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Эта была уже третья дуэль взглядов с участием боксеров. Первую выиграл Ломаченко, заставив Кэмпбелла отвести глаза. Вторая завершилась вничью. И сегодня тоже никто из бойцов не отвел взгляд, хотя британец и был близок к поражению – но все-таки Люк устоял под испепеляющим взором Василия.

Оба соперника завершили сегодняшнюю дуэль взглядов многообещающими кивками в адрес друг друга, мол, в ринге я покажу тебе, что к чему.

Кстати, последняя дуэль взглядов продолжалась порядка 40 секунд. По этому поводу болельщики в Twitter шутят: "Вот и в ринге Кэмпбелл выдержит против Васи не более 40 секунд".

"Я чувствую себя отлично, – признался Василий Ломаченко. – Не могу дождаться боя. Мой план? Выиграть бой! Знаете, у меня ощущение, как будто я дерусь дома".

Как мы писали ранее, букмекеры спрогнозировали, кто победит в бою Ломаченко - Кэмпбелл: эксперты дают 87 процентов на украинца. Коэффициент на выигрыш Василия равен всего 1.06! Ставку на победу Кэмпбелла можно сделать с котировкой 9.25, а на ничью – 26. Также букмекеры прогнозируют, что бой завершится досрочно около восьмого раунда.

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