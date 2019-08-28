Кто победит в бою Ломаченко – Кэмпбелл: эксперты дают 87 процентов на украинца

Василий Ломаченко / Фото: Instagram.com

31 августа в Лондоне пройдет битва двух олимпийских чемпионов – Василий Ломаченко (побеждал на Играх 2008 и 2012 годов) встретится с Люком Кэмпбеллом (побеждал в 2012 году в другой весовой категории). На кону будут стоять три титула чемпиона мира в профессиональном боксе, а также чемпионский пояс авторитетного журнала The Ring. Смотреть бой Ломаченко – Кэмпбелл можно будет на канале "Интер" и на нашем сайте в режиме "онлайн".

Аналитики букмекерских контор считают Ломаченко очень большим фаворитом боя, коэффициент на победу украинского боксера равен всего 1.06! Ставку на победу Кэмпбелла можно сделать с котировкой 9.25, а на ничью – 26. Также букмекеры прогнозируют, что бой завершится досрочно в районе восьмого раунда.

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Как Кэмпбелл готовится к поединку с Ломаченко, смотрите видео:

Люк Кэмпбелл. Тренировка перед боем с Ломаченко Видео: Instagram

Таким образом, вероятность победы Ломаченко эксперты оценивают в 87 процентов, вероятность победы Кэмпбелла 10 процентов, ничьей – 3 процента. Тем не менее, отметим, что соперник Ломаченко превосходит украинца в габаритах.

Напомним, что у Ломаченко невероятная любительская карьера с всего одним поражением в нескольких сотнях боев, а в профи он проиграл лишь раз – во втором своем поединке спорным разделенным решением арбитров (один отдал победу украинцу, два других – мексиканцу Салидо). В 2017 году Кэмпбелл проиграл по очкам Хорхе Линаресу, а в следующем году Ломаченко проводил поединок против этого боксера и победил нокаутом в десятом раунде, причем ранее украинец впервые в карьере побывал в нокдауне – но смог подняться и победить, даже с травмой плеча.

Накануне боя Ломаченко сыграл в гольф:

Ломаченко играет в гольф. Видео skysportsboxing

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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