Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,16
27,94

Кто победит в бою Ломаченко – Кэмпбелл: эксперты дают 87 процентов на украинца

28 августа, 15:10

Прогноз букмекеров на бой 31 августа в Лондоне

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Instagram.com

31 августа в Лондоне пройдет битва двух олимпийских чемпионов – Василий Ломаченко (побеждал на Играх 2008 и 2012 годов) встретится с Люком Кэмпбеллом (побеждал в 2012 году в другой весовой категории). На кону будут стоять три титула чемпиона мира в профессиональном боксе, а также чемпионский пояс авторитетного журнала The Ring. Смотреть бой Ломаченко – Кэмпбелл можно будет на канале "Интер" и на нашем сайте в режиме "онлайн".

Аналитики букмекерских контор считают Ломаченко очень большим фаворитом боя, коэффициент на победу украинского боксера равен всего 1.06! Ставку на победу Кэмпбелла можно сделать с котировкой 9.25, а на ничью – 26. Также букмекеры прогнозируют, что бой завершится досрочно в районе восьмого раунда.

Реклама

Как Кэмпбелл готовится к поединку с Ломаченко, смотрите видео:

Люк Кэмпбелл. Тренировка перед боем с Ломаченко Видео: Instagram

Таким образом, вероятность победы Ломаченко эксперты оценивают в 87 процентов, вероятность победы Кэмпбелла 10 процентов, ничьей – 3 процента. Тем не менее, отметим, что соперник Ломаченко превосходит украинца в габаритах.

В тренде
Оккупанты готовят "перепись населения" Донбасса: хотят знать число пригодных к армии "Л/ДНР"

Напомним, что у Ломаченко невероятная любительская карьера с всего одним поражением в нескольких сотнях боев, а в профи он проиграл лишь раз – во втором своем поединке спорным разделенным решением арбитров (один отдал победу украинцу, два других – мексиканцу Салидо). В 2017 году Кэмпбелл проиграл по очкам Хорхе Линаресу, а в следующем году Ломаченко проводил поединок против этого боксера и победил нокаутом в десятом раунде, причем ранее украинец впервые в карьере побывал в нокдауне – но смог подняться и победить, даже с травмой плеча.

Накануне боя Ломаченко сыграл в гольф:

Ломаченко играет в гольф. Видео skysportsboxing

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

прогноз букмекеры бой Василий Ломаченко Люк Кэмпбелл

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В лагере соперника Ломаченко – горе перед перед боем с украинцем
В лагере соперника Ломаченко – горе перед перед боем с украинцемБокс
Российский боксер станет первым соперником Усика в супертяжелом весе
Российский боксер станет первым соперником Усика в супертяжелом весеБокс
Харитонов отомстил Митриону за удар в пах: видео нокаута
Харитонов отомстил Митриону за удар в пах: видео нокаутаБокс
"Это первый и последний бой Ломаченко в Британии": промоутер Кэмпбелла разогрел поединок украинцаБокс
"Упрись ему в грудь": обидчик Ломаченко дал совет Кэмпбеллу, как победить украинцаБокс
Без Усика: Василий Ломаченко назвал лучших боксеров мира
Без Усика: Василий Ломаченко назвал лучших боксеров мираБокс

Новости партнеров

Loading...