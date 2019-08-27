Ломаченко – Кэмпбелл: когда начало и где смотреть драку олимпийских чемпионов

31 августа в Лондоне пройдет бой за три чемпионских пояса в легком весе

Боксеры на дуэли взглядов / Фото: Getty Images

Шаг за шагом Василий Ломаченко продвигается к своей мечте – собрать все пояса и стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. В ближайшую субботу Ломаченко в коллекцию к титулам WBA и WBO может добавить вакантный пояс WBC. В Лондоне украинец встретится с британцем Люком Кэмпбэллом. Ранее Ломаченко рассказал, когда завершит карьеру и чем будет заниматься дальше.

31 августа на О2 Арене пройдет девять поединков. Начало боксерского вечера в 18:00 по киевскому времени. Главный бой Ломаченко – Кэмпбелл начнется ближе к полуночи. Прямая трансляция вечера бокса на телеканале "Интер" начнется в 22:00. Разогревать публику будут эксперты, также планируется показ поединка из андеркарта Александр Поветкин – Хьюи Фьюри.

Интересно, что пути Ломаченко и Кэмпбелла уже пересекались в Лондоне. Летом 2012 года они выиграли олимпийское "золото". Тогда британец выступал в весовой категории до 56 кг, а украинец победил в весе до 60 кг.

Ринг-анонсером боя будет легендарный Майкл Баффер, он даже написал в Instagram анонс поединка на украинском языке.

29 Лип 2019 р. о 5:54 PDT INSTAGRAM (@realmichaelbuffer)

Как мы писали ранее, все билеты на супербой Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне распроданы. Об этом сообщил промоутер данного боксерского шоу Эдди Хирн. Отметим, что цены на билеты были установлены следующие: 40, 60, 100, 150, 200, 300 и 600 фунтов.

Вот как Кэмпбелл готовится к поединку:

Люк Кэмпбелл. Тренировка перед боем с Ломаченко Видео: Instagram

"Все думают, что Ломаченко непобедимый. Никто не дает шансов Люку, но я даю, и боксерские люди тоже дают. Все они говорят, что это будет самый большой тест в карьере Ломаченко. И я искренне в это верю, – говорит промоутер британца Эдди Хирн. – Мы говорим о Кэмпбелле – лучшем боксере-любителе в истории Британии. Он следил за Ломаченко по всему миру на любительских турнирах. Сидел, смотрел и думал: "Возможно, в один день мы встретимся". Он знает его изнутри. Теперь осталось справиться с Матрицей".

Одна из тренировок Ломаченко:

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

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