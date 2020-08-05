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"Кличко хочет отомстить Фьюри": бывший промоутер Владимира убежден, что украинец должен вернуться

5 августа, 18:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Том Леффлер считает, что физические кондиции 44-летнего боксера позволят ему выйти в ринг

Слухи о возможном возвращении в спорт бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко периодически вспыхивают, хотя пока что не находят подтверждения. Подкинул дровишек в огонь бывший промоутер украинского боксера Том Леффлер, который уверен, что Володя хочет вернуться на ринг ради реванша с британцем Тайсоном Фьюри. На днях Кличко показал, как живет настоящим и ловит закаты солнца на яхте.

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Напомним, осенью 2015 года Владимир проиграл "Цыганскому королю" по очкам, а в последнем бою уступил нынешнему чемпиону Энтони Джошуа. Однако Леффлер считает, что украинец поддерживают хорошую форму и вполне может достойно противостоять лидерам дивизиона. Его слова приводит Ringtv.com:

"Я думаю, что Кличко хочет снова выйти в ринг с Тайсоном Фьюри. Он был разочарован тем, как прошел их бой. Результат удивил всех нас, но надо отдать Фьюри должное. В противостоянии с Уайлдером он доказал, что его успех не был случайным. Тайсон сделал то, что никому не удавалось на протяжении десяти лет: он приехал в Германию и победил Кличко. На мой взгляд, в тот вечер Владимир многое мог сделать по-другому. А теперь, я считаю, он хотел бы еще раз подраться с Фьюри".

В июле Владимир Кличко эффектно упал в воду, не удержав равновесие. Смотрите, как недавно Кличко-младший спарринговал с американским ветераном Эвандером Холифилдом:

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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