Кличко показал, как живет настоящим и ловит закаты солнца на яхте

Украинский боксер пока что не собирается возвращаться в спорт и наслаждается жизнью

44-летний бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом дивизионе Владимир Кличко после выхода на "пенсию" ловит приятные моменты в жизни. Пока что он не собирается возвращаться в ринг, хотя недавно помогал тренироваться знаменитому американскому ветерану Эвандеру Холифилду. Кстати, Холифилд нашел подходящую песню для тренировок с Кличко.

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Вчера вечером Кличко-младший поделился на своих страничках в соцсетях красивым видеороликом. Спортсмен покатался по морю на яхте и показал красивый закат. Хотя недавно Владимир Кличко эффектно упал в воду. Теперь же экс-боксер просто мирно наслаждался природой, находясь в передней части яхты, и сопроводил видео философским размышлением:

"В жизни нам отводится лишь определенное количество прекрасных закатов солнца. Наслаждайтесь одним из них, возьмите это все и оцените красоту. Я продолжаю не знать будущего и живу настоящим, в то же время оставаясь движущей силой, чтобы я также мог увидеть и завтра".

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Смотрите, как в прошлом году в Средиземном море загорелась яхта Владимира Кличко:

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