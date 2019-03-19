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Беспроигрышная комбинация Кличко: ко дню рождения ему предлагают "подарок" в два миллиарда

Сегодня, 17:00

За возобновление карьеры Владимиру дают уже вдвое больше прежнего. Ответ Стального Молота прозвучит до конца марта

Джошуа против Кличко. Грядет реванш
Джошуа против Кличко. Грядет реванш. Фото: Getty Images
Беспроигрышная комбинация Кличко: ко дню рождения ему предлагают "подарок" в два миллиарда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/103/16a/5c910316ab099.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/103/16a/5c910316ab099.png Бокс За возобновление карьеры Владимиру дают уже вдвое больше прежнего. Ответ Стального Молота прозвучит до конца марта

Стриминговая платформа DAZN удвоила предложение Владимиру Кличко по возвращению в ринг, сообщает Sport Arena. Теперь DAZN предлагает уже 80 миллионов долларов (более 2 миллиардов гривен) за три боя, тогда как ранее было 40 миллионов долларов за такое же количество поединков. Остальные условия контракта остались прежними.

Первый бой - в Германии против соперника, который входит в топ-10 мирового рейтинга. Но если оппонентом будет британец, то поединок может состояться на "Уэмбли". Второй и третий поединки - в Лондоне на "Уэмбли" с британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Помимо гарантированных 40 миллионов по контракту, Кличко будет получать процент отчислений с доходов за телеправа во втором и третьем поединках.

Украинца попросили дать ответ до конца марта. Предварительно планировалось, что первый бой может состояться 25 мая или 1 июня.

Сам Владимир Кличко, которому в следующий понедельник исполнится 43 года, уже возобновил тренировки в зале в Конча-Заспе. Об этом рассказал украинский боксер Виктор Постол. При этом, подогревая интерес к решению относительно возможного рестарта своей карьеры, Кличко-младший заинтриговал новым постом на своей странице в Instagram. "Комбинация, когда ты прислушиваешься к своей интуиции и одновременно используешь свой разум, это беспроигрышная стратегия", – написал Владимир.

Как сообщалось ранее, в честь Кличко назвали белку: Владимир сказал все, что думает по этому поводу.

Также сообщалось, что американцу, обставившему Виталия Кличко, предлагают 25 миллионов долларов за бой с Владимиром.

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Тег бокс, Владимир Кличко, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа

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Сегодня|Спорт

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