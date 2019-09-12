Кличко против Руиса: Джошуа признался, кто из них бьет сильнее

Энтони Джошуа vs Владимир Кличко / Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа признался, кто из его оппонентов наносил ему самые тяжелые удары. Несмотря на то что Владимира Кличко Джошуа победил, а Энди Руису проиграл, именно украинца британец поставил на первое место.

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"Кто бьет сильнее всех? Пожалуй, Владимир Кличко, – заявил в интервью The Sun Энтони Джошуа. - Я бы сказал, что Энди Руис, но когда он ударил меня, это было как сотрясение мозга в районе задней части головы. Когда же я вышел против Кличко, то знал, что наш бой может закончиться двумя исходами: я мог либо победить, либо оказаться на спине. Знаете, как это, когда тебя выносят на носилках? Кличко – зверь, он настоящий зверь. Его удар был самым тяжелых из всех, когда-либо попадавших в мою голову, – сказал Джошуа.

Смотрите, как Джошуа получал от Кличко:

А вот как британца Джошуа избивал Руис:

Как мы писали ранее, Энтони Джошуа испугал фанатов внешним видом накануне реванша с Энди Руисом. В сети появилось фото с одной из тренировок известного своей мускулатурой британца, на котором он выглядит уж слишком стройным.

Напомним, уже известно, сколько Джошуа и Руис получат за бой-реванш 7 декабря в Саудовской Аравии. Гонорар британца составит 30 миллионов долларов, тогда как действующий чемпион Руис заработает лишь девять миллионов. Дело в том, что в контракте на первый бой между боксерами уже была зафиксирована сумма, которую представляющий США мексиканец получит в случае реванша.

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