Чемпион сдулся: Энтони Джошуа испугал фанатов внешним видом накануне реванша с Руисом

Энтони Джошуа / Фото: AFP

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа шокировал фанатов бокса своим внешним видом. В сети появилось фото с одной из тренировок известного своей мускулатурой британца, на котором он выглядит существенно стройнее, чем был перед первым боем с Энди Руисом. Джошуа успокоил своих болельщиков, объяснив изменения в своей форме большим количеством боксерских тренировок, которые они проводят со своим тренером Робертом Маккрекеном.

Официально: названы место и дата реванша Руис – Джошуа

Первый поединок между Джошуа и Руисом прошел 1 июня в Нью-Йорке, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF (2016-2019), WBA (2017-2019) и WBO (2018-2019).

"Больше сфокусирован на боксе, мускульная память и все такое прочее, – приводит слова экс-чемпиона talkSPORT. – Хотя прошло немного времени, вы уже отметили, что я постройнел. Эти три месяца не было ничего более важного для меня, чем совершенствование навыков, которые у меня есть, а не просто быть сильным и мускулистым. Я просто работал над теми же самыми вещами, но вы заметили разницу, потому что я работал над определенными аспектами".

Как мы писали ранее, Энди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет. 29-летний американец перед боем перевесил Джошуа на 9 кг. Вес Энди составил 121,5 кг и оказался рекордным для чемпионов с тех пор, как Николай Валуев в 2008 году с весом 144,4 кг победил однофамильца Энди Руиса – Джона Руиса.

Энди Руис купил новый дом после боя с Джошуа:

Новый дом Энди Руиса. Источник: twitter.com/MichaelBensonn

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама