Стало известно, сколько Руис получит за реванш против Джошуа

Энди Руис / Фото: AFP

Промоутер Эдди Херн за организацию реванша между Энди Руисом и Энтони Джошуа получит от инвесторов из Саудовской Аравии 40 миллионов долларов.

Официально: названы место и дата реванша Руис – Джошуа

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Джошуа получит львиную долю этой суммы. Согласно сообщениям, гонорар британца составит 30 миллионов долларов, тогда как действующий чемпион Руис заработает девять миллионов. Дело в том, что в контракте на первый бой между боксерами уже была зафиксирована сумма, которую представляющий США мексиканец получит в реванше. За первый поединок Руису заплатили шесть миллионов долларов.

Напомним, 1 июня 2019 года Руис техническим нокаутом победил Джошуа, забрав пояса чемпиона мира.

Энди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет. 29-летний американец перед боем перевесил Джошуа на 9 кг. Вес Энди составил 121,5 кг и оказался рекордным для чемпионов с тех пор, как Николай Валуев в 2008 году с весом 144,4 кг победил однофамильца Энди Руиса – Джона Руиса.

Энди Руис купил новый дом после боя с Джошуа:

Новый дом Энди Руиса. Источник: twitter.com/MichaelBensonn

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