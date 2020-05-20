Кличко засветился на поле для гольфа и порассуждал об эпохе коронавируса

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом дивизионе, украинец Владимир Кличко, сейчас отошел от спорта. Хотя он поддерживает себя в форме, а на днях братьям Кличко предлагают вернуться в ринг против Холифилда и Льюиса. Однако 44-летний спортсмен пока что вспомнил свое хобби.

Владимир поделился в соцсетях фото с поля для гольфа, который ему очень понравился "с первого взгляда". В связи с этим Кличко-младший порассуждал о привычках во время коронавируса:

"Мое сердце ускорилось, когда я впервые вышел на поле для гольфа... Сейчас я значительно больше ценю это время во время занятия гольфом. Я спрашиваю себя: есть ли реальность после коронавируса, в которой мы возвращаемся к старым привычкам? Или это в большей степени вопрос о начале новой реальности с коронавирусом, в которой мы сохраняем положительные аспекты, такие как внимание, забота, солидарность так же, как и развитие цифровых технологий? И все же некоторые вещи не могут заменить цифровой мир – такие как гольф моем случае... Конец карантина – это не конец пандемии. Мы все это знаем. Но это может стать началом новой реальности – нового баланса между цифровым и аналоговым миром..."

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Также Володя предложил подписчикам вспомнить их любимые моменты до коронавируса. А на днях мы писали, что Чисора не понимает, почему Владимир Кличко ушел из бокса.

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