"Зачем Кличко ушел? Он может нокаутировать несколько человек": Чисора отдал должное Владимиру

Скандального британского боксера Дерека Чисору бросает то в жар, то в холод. Неделю назад ближайший соперник Усика обозвал Владимира Кличко "киской". Теперь же парень по прозвищу "Война" рассказывает, какой Володя сильный боксер и о том, что он мог был запросто остаться в спорте.

Слова 36-летнего Чисоры приводит Sky Sports:

"Владимир – хороший боксер, и он в форме. Я не знаю, почему он завершил карьеру. Я думаю, что он мог бы включиться в битву супертяжей. Не понимаю, почему он ушел. Он проиграл только Фьюри и Джошуа. Но если бы он хотел вернуться, то вернулся бы и нокаутировал бы нескольких человек. Если он будет помогать Усику, то я буду только рад. Он ведь не будет помогать уже непосредственно в ринге, правильно? Так же он может помочь и мне, если я попрошу о помощи".

К слову, бой Усика и Чисоры хотят провести за пределами Великобритании со зрителями.

Реклама

В 2012 году наглый Дерек плюнул в лицо Владимиру, а затем проиграл в Мюнхене по очкам его брату Виталию.

Читайте о том, что сейчас Чисора в лучшей форме, чем во времена боя с Кличко, твердит промоутер.

Смотрите, как Владимир Кличко записал в США видеообращение по поводу коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама