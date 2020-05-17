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"Зачем Кличко ушел? Он может нокаутировать несколько человек": Чисора отдал должное Владимиру

17 мая, 12:30

Андрей Фоменко

Дерек допускает, что может попросить помощь у бывшего украинского боксера

Скандального британского боксера Дерека Чисору бросает то в жар, то в холод. Неделю назад ближайший соперник Усика обозвал Владимира Кличко "киской". Теперь же парень по прозвищу "Война" рассказывает, какой Володя сильный боксер и о том, что он мог был запросто остаться в спорте.

Слова 36-летнего Чисоры приводит Sky Sports:

"Владимир – хороший боксер, и он в форме. Я не знаю, почему он завершил карьеру. Я думаю, что он мог бы включиться в битву супертяжей. Не понимаю, почему он ушел. Он проиграл только Фьюри и Джошуа. Но если бы он хотел вернуться, то вернулся бы и нокаутировал бы нескольких человек.

Если он будет помогать Усику, то я буду только рад. Он ведь не будет помогать уже непосредственно в ринге, правильно? Так же он может помочь и мне, если я попрошу о помощи".

К слову, бой Усика и Чисоры хотят провести за пределами Великобритании со зрителями.

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В 2012 году наглый Дерек плюнул в лицо Владимиру, а затем проиграл в Мюнхене по очкам его брату Виталию.

Читайте о том, что сейчас Чисора в лучшей форме, чем во времена боя с Кличко, твердит промоутер.

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бокс Владимир Кличко Александр Усик Дерек Чисора

Источник: xsport.ua

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