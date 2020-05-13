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Супертурнир для легенд бокса: братьям Кличко предлагают вернуться в ринг против Холифилда и Льюиса

13 мая, 23:10

Елена Павлова

Также вновь надеть перчатки может британец Дэвид Хэй

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Оливер Макколл загорелся организовать собственный боксерский турнир, участниками которого он видит украинцев – Виталия и Владимира Кличко. Ранее мы сообщали, что ближайший соперник Усика обозвал Владимира Кличко "киской".

Комментируя возможное возвращение в ринг другого легендарного супертяжа Майка Тайсона в эфире канала iFl TV, 55-летний Макколл предложил организовать турнир в формате "супершестерки". Его участниками должны стать братья Кличко, известные британские чемпионы Леннокс Льюис и Дэвид Хэй, один из лучших бойцов Королевского дивизиона американец Эвандер Холифилд и сам Макколл.

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Напомним, что 48-летний Виталий Кличко провел свой последний поединок в сентябре 2012 года, победив нокаутом в 4 раунде Мануэля Чарра. А 44-летний Владимир в апреле 2017 года в Лондоне в своем заключительном бою проиграл техническим нокаутом нынешнему чемпиону мира по трем ведущим версиям Энтони Джошуа.

Ранее Кличко заинтриговал кухонным фото с загадочной женщиной. Размытое селфи, сделанное знаменитым украинским боксером, озадачило его поклонников.

Смотрите интервью с мэром Киева Виталием Кличко

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