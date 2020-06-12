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Конец эпохи: 15 лет назад Майк Тайсон провел последний бой в карьере. И проиграл

12 июня, 12:32

Александр Трикиша Александр Трикиша

Спустя 15 лет Майк Тайсон снова заговорил о возвращении на ринг

Ровно 15 лет назад легендарный американский боксер Майк Тайсон провел свой последний бой на профессиональном ринге. В ночь с 11 на 12 июня 2005 года в Вашингтоне "Железный Майк" встретился с малоизвестным ирландцем Кевином Макбрайдом.

38-летний бывший чемпион до этого не боксировал практически год, да и в целом уже растерял свою былую форму, что и подтвердил поединок против Макбрайда. После шестого раунда Майк отказался от продолжения встречи, в результате чего его сопернику была присуждена победа техническим нокаутом.

После очередной неудачи Тайсон повесил перчатки на гвоздь, но совсем недавно объявил о возвращении на ринг. Пока же статистика Тайсона в профи насчитывает 50 побед (44 – нокаутом) и шесть поражений. Мы уже писали, что Майк Тайсон отказался от 20 миллионов долларов за бой с "Убийцей": названа причина. Знаменитый американец в свои 53 года не рискнул драться с бразильцем, который на 10 лет моложе.

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Что касается его обидчика, то Макбрайд не воспользовался успехом и после победы над Тайсоном провел еще восемь поединков, проиграв шесть из них, и завершил карьеру в 2011 году.

Недавно мы писали, что 18 лет назад в самом кассовом бою в истории бокса британец Льюис побил "Железного" Тайсона. После того поединка Леннокс бился только с Виталием Кличко, после чего ушел на пенсию.

Смотрите, как Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом:

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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Источник: Сегодня|Спорт

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