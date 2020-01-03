Конор Макгрегор готовится заменить Фергюсона в бою с Хабибом Нурмагомедовым

В случае победы в январе над Дональдом Серроне бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор незамедлительно начнет подготовку к турниру UFC 249. В таком случае в случае необходимости он будет готов выйти на замену в титульном поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
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"Конор хочет драться три раза в этом году. Он надеется, что в случае победы над Ковбоем будет драться с Хабибом. Так что Конор будет готов к этому бою", – приводит ESPN слова президента UFC Даны Уайта.
При этом руководитель организации не пояснил, будет ли готов ирландец заменить Хабиба Нурмагомедова и встретиться с Фергюсоном, если чемпион не сможет выйти на защиту титула.
Поединок в полусреднем весе между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне состоится 18 января на UFC 246 в Лас-Вегасе, а титульный бой в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном 18 апреля возглавит турнир UFC 249 в Нью-Йорке.
К слову, Макгрегор на Рождество подарил своей семье "Ламборгини".
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