"Это не у нас, а у тебя проблемы", – тренер Дональда Серроне угрожает Конору Макгрегору

Если Конор победит 18 января, то следующий его бой будет чемпионским

Конор Макгрегор / Фото: AFP

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Все меньше времени остается до возвращения в смешанные единоборства бывшего чемпиона мира Конора Макгрегора. Напоним, 18 января в Лас-Вегасе он проведет бой с американцем Дональдом Серроне. Как мы писали, Тайсон Фьюри взял себе тренером Конора Макгрегора.

Тренер американского бойца, носящего прозвище Ковбой, Джавари Ванье попытался запугать ирландского соперника. Например, он считает, что у Макгрегора нет солидного арсенала приемов:

"У Макгрегора должно быть куда больше поводов для беспокойства, чем у нас. У Конора просто есть левая рука, а у нас было много досрочных побед. Никто не видел, как Макгрегор выглядит в партере. Никто уже давно не видел просто того, как Конор дерется. В наших планах довести бой до конца. У Конора гораздо больше проблем, чем у нас. Нам лишь нужно побеспокоиться о левой руке Макгрегора в первом раунде".

Кстати, президент UFC Дана Уайт сообщил, что Конор будет следующим претендентом на титул, если добудет победу над Серроне. Хотя на чемпионский бой претендовал и Джастин Гэтжи.

К слову, Макгрегор на Рождество подарил своей семье "Ламборгини".

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Видео: Twitter

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