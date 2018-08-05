Ковалев после поражения нокаутом думает над завершением карьеры

Сегодня, 21:58

Российский боксер не хочет принимать поспешных решений о своей карьере

Сергей Ковалев. Фото AFP
Сергей Ковалев. Фото AFP

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев сказал, что может завершить карьеру после поражения от колумбийца Элейдера Альвареса. Напомним, Сергей Ковалев проиграл Элейдеру Альваресу техническим нокаутом в седьмом раунде. Перед этим россиянин дважды побывал в нокдауне.

"Пропустил "плюшечку" – и как-то не смог собраться. Видимо, подустал, пришло время вешать перчатки, передавать свой опыт каким-то другим путем, поэтому спасибо вам за поддержку, за веру в меня. Извиняюсь, что так разочаровал, возможно, кого-то, но это бокс – всякое бывает. Посмотрим, сейчас не буду пока делать поспешных выводов. Пройдет время – и приму решение, что делать дальше", – сказал Ковалев.

Напомним, что после двух поражений подряд от Андре Уорда, Ковалев в своем следующем поединке победил Вячеслава Шабранского и вернул один из своих титулов.

В предыдущем бою Сергей Ковалев избил Михалкина в США и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

Перед этим боксер фотографировался в футболке с тризубцем, а затем Ковалев надел футболку с надписью "Воля або смерть".
бокс, Сергей Ковалев, Элейдер Альварес

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