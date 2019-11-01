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Ковалев против Альвареса: где смотреть чемпионский бой Крушителя и Рыжего

1 ноября, 16:45

Все, что нужно знать о титульном поединке Сергея Ковалева и Сауля Альвареса в Лас-Вегасе

Сауль Альварес и Сергей Ковалев

Сауль Альварес и Сергей Ковалев / Фото: Getty Images

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В ночь с 2 на 3 ноября по киевскому времени в США состоится большой вечер бокса. В главном поединке в Лас-Вегасе встретятся россиянин Сергей Ковалев и мексиканец Сауль Альварес. На кону будет стоять чемпионский пояс WBO в полутяжелом весе (до 79.4 кг). Интересно, что для этого боя Альварес поднялся на две весовые категории – со среднего веса, и теперь будет драться в категории на 7 кг выше.

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36-летний Ковалев по прозвищу Крушитель на профессиональном ринге провел 38 боев – 34 победы, 3 поражения и 1 ничья. В этом году он уже дважды выходил в ринг. В феврале взял реванш у Элейдера Альвареса за поражение нокаутом, перебоксировав колумбийца и вернув пояс WBO. А в конце августа в 11-м раунде отправил в нокаут обязательного претендента англичанина Энтони Ярда.

29-летний Альварес по прозвищу Рыжий имеет в своем активе 55 боев – 52 победы, 1 поражение и 2 ничьи. В мае Сауль в близком бою выиграл по очкам у Дэниела Джейкобса и стал абсолютным чемпионом мира. Но позже титул IBF у него забрали за отказ проводить обязательную защиту против украинца Сергея Деревянченко.

Ковалев – Альварес трансляции:

  • канал DAZN (США)
  • Первый канал (Россия) с 06:50

Накануне боксеры провели дуэль взглядов:

Ковалев – Альварес: физические данные боксеров. Рост Канело – 173 сантиметра, размах рук – 179 см, боксирует в традиционной стойке. Рост Ковалева – 183 сантиметра (на 10 больше), размах рук – 184 см (на 5 больше). Россиянин привык боксировать в весе 79,4 кг, Альварес – в весе 72,5 кг. Посмотрим, как мексиканец справится с новым вызовом.

Ковалев – Альварес: прогноз на бой. Аналитики букмекерских контор считают мексиканского боксера большим фаворитом поединка. Коэффициент на победу Альвареса составляет 1.25, тогда как ставку на победу Ковалева можно сделать с котировкой 4.00, а на ничью – за 25.0. При это букмекеры считают, что если Ковалев и сможет победить, то, скорее всего, досрочно.

Эксперты дают такие котировки на время завершения боя:

с 1 по 3 раунды – 10.0
с 4 по 6 раунды – 6.00
с 7 по 9 раунды – 5.50
с 10 по 12 раунды – 9.00

Котировки на то, как завершится бой:

победа Альвареса по очкам – 2.05
победа Альвареса нокаутом – 2.85
победа Ковалева нокаутом – 6.00
победа Ковалева по очкам – 8.00
ничья – 26.00

КОВАЛЕВ – АЛЬВАРЕС: ЦИТАТЫ БОКСЕРОВ

Сергей Ковалев: "Это очень важный боя для меня. Самый важный бой в моей карьере. Я никогда не дрался с боксером, который был бы такого уровня. Даже Андре Уорд не на таком уровне. К тому же Сауль – мексиканец. А для мексиканцев бокс – это спорт номер один. Очень много мексиканцев будут смотреть этот бой".

Сауль Альварес: "Рад поняться на две весовые категории, чтобы встретиться с одним из самых сильных соперников в полутяжелом дивизионе. На ринге я столкнусь с одной из самых больших проблем в моей карьере. Давайте сделаем историю вместе. Вперед за титулом чемпионом мира в четвертой весовой категории".

Расписание боев. Все поединки в Лас-Вегасе 2 ноября 2019:

  1. Сауль Альварес (52-1-2) — Сергей Ковалев (34-3-1)
  2. Райан Гарсия (18-0-0) — Ромеро Дуно (21-1-0)
  3. Бахрам Муртазалиев (16-0-0) — Жорж Форти (20-1-1)
  4. Сеньеса Эстрада (17-0-0) — Марлен Эспарза (7-0-0)
  5. Блэр Коббс (12-0-1) — Карлос Ортис Сервантес (11-4-0)
  6. Мейрим Нурсултанов (12-0-0) — Кристиан Оливас (16-5-0)
  7. Эван Холифилд (дебют) — Ник Винстид (0-1-0)

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Источник: Сегодня|Спорт

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