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"Красочный нокаут еще до восьмого раунда": Беринчик спрогнозировал результат боя Ломаченко – Кэмпбелл

31 августа, 21:00

Денис верит в победу Василия

Денис Беринчик

Денис Беринчик / Фото: Instagram

Чемпион по версии WBO International в легком весе Денис Беринчик (11-0-0, 7 KO) сделал свой прогноз на бой между обладателем поясов WBA/WBO в легком весе Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) и британцем Люком Кэмпбеллом (20-2, 16 КО). Смотрите бой Ломаченко – Кемпбелл в онлайн-трансляции на нашем сайте.

Украинский легковес Денис Беричник призвал поддержать Василия Ломаченко, который проведет поединок против британца Люка Кэмпбелла.

INSTAGRAM (@berinchyk)

"В Лондоне пройдет грандиозное событие – Василий Ломаченко оспорит пояс WBC в поединке с Люком Кэмпбеллом. Мы желаем ему одержать победу. Уверен, что Люк Кэмпбелл со своими габаритами не сможет противостоять скорости и технике Василия Ломаченко. Думаю, еще до 8-раунда Василий одержит победу ярким и красочным нокаутом. Лучше бокса - только бокс. Василий, вперед!" – сказал Беринчик.

Бой Ломаченко – Кэмпбелл состоится в ночь с 31 августа на 1 сентября. 

Как мы писали ранее, Ломаченко перед боем с Кэмпбеллом назвал себя лучшим боксером мира – вне зависимости от весовой категории. При этом своему другу Александру Усику чемпион-легковес не нашел места в тройке лучших.

Накануне поединка Ломаченко сыграл в гольф:

Ломаченко играет в гольф. Видео skysportsboxing

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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Василий Ломаченко Денис Беринчик Люк Кэмпбелл

Источник: Сегодня|Спорт

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