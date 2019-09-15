Кровавое месиво: из-за заплывшего глаза Тайсона Фьюри сравнили с Виталием Кличко

Британский боксер получил сильное рассечение в бою против Валлина, но сумел победить

Фьюри с травмой победил Валлина / Фото: AFP

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри одержал ожидаемую победу над шведским боксером Отто Валлином, но она далась ему крайне нелегко. После спокойного начала боя в третьем раунде у Фьюри открылось сильное рассечение над правым глазом, которое сильно кровоточило и могло привести к остановке боя. Несмотря на травму, Фьюри сумел захватить инициативу во второй половине боя, и хотя Валлину удалось потрясти британца в заключительном раунде, Фьюри победил единогласным решением судей.

Кровавые фотографии Тайсона Фьюри уже облетели все соцсети. Читатели сравнивают травму британца с рассечением Виталия Кличко в бою против Леннокса Льюиса. Тогда поединок остановили и присудили поражение украинцу техническим нокаутом. Сейчас же рефери дал Фьюри возможность продолжить бой.

А вот какие фотографии сравнивают болельщики в Twitter:

Фьюри в бою против Валлина

Кличко в бою против Льюиса

Подлый прием Отто Валлина в бою с Тайсоном Фьюри

Ранее промоутер Боб Арум заявил, что чемпион WBC Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут два боя между собой. "Контракт подписан не только на реванш, но и на третий бой. Победитель третьего боя получит 60% от призового фонда, проигравший – 40%. Что касается второго боя, то там каждая сторона получит по 50%", – заявил Арум.

Промоутер Александр Красюк – о Тайсоне Фьюри:





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