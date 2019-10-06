Кровавое месиво вместо лица: как выглядел Деревянченко после боя с Головкиным

Сергей Деревянченко / Фото: Getty Images

Украинский боксер Сергей Деревянченко проиграл Геннадию Головкину из Казахстана бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе. Во время боя украинец получил жуткое рассечение над правым глазом, а над левым у него выросла огромная гематома, но Сергей не стал сдаваться и продолжил поединок. Тем не менее, для завоевания титула этого оказалось мало – победа по очкам досталась Головкину – 114:113, 115:112, 115:112. на нашем сайте есть полное видео боя Головкин – Деревянченко.

После финального гонга у Деревянченко практически не было видно глаз. Правый сверху заплыл из-за огромного рассечения, а снизу его прикрывал фингал. А над левым нависла гематома размером с куриное яйцо.

Согласно судейским запискам, с залитым кровью лицом украинец Деревянченко выиграл половину раундов у легендарного Головкина. Один из судей отдал Деревянченко победу в шести раундах, еще двое – в пяти.

Для нашего Деревянченко это поражение стало вторым в карьере. Также на его счету 13 побед (10 – нокаутом). Головкин одержал 40-ю победу в профи (35 – нокаутом), при одной ничьей и одному поражению.

Обзор бой Головкин – Деревянченко:

Смотрите, как Сергей Деревянченко готовился к чемпионскому бою:

Тренировка Деревянченко Видео: Instagram

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