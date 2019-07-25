Крушитель Кличко получил нового соперника – им станет обидчик Глазкова
Стало известно, с кем будет драться Тайсон Фьюри на пути к реваншу с Деонтеем Уайлдером
Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО), четыре года назад лишивший Владимира Кличко его чемпионских поясов, получил своего следующего соперника. Им станет бывший чемпион мира Чарльз Мартин (27-2-1, 24 КО) по прозвищу Принц.
Американец Чарльз Мартин завоевал титул IBF в 2016 году, одолев в чемпионском бою украинца Вячеслава Глазкова. После двух равных раундов в том поединке Глазков подвернул ногу и травмировал правое колено, после чего не смог продолжить поединок. В итоге рефери зафиксировал победу Мартина техническим нокаутом.
Однако уже в следующем бою Чарльз Мартин лишился этого пояса, проиграв нокаутом Энтони Джошуа.
Чарльз Мартин. Фото – Getty Images
Отметим, что телеканал ESPN, сотрудничающий с Тайсоном Фьюри, настоял, чтобы соперником "Цыганского короля" стал боксер из США. Планируется, что поединок состоится в середине осени. Если Фьюри пройдет Мартина, то в феврале у него должен состояться реванш с чемпионом мира WBC Деонтеем Уайлдером (41-0-1, 40 КО).
Напомним, ранее Тайсон Фьюри поймал Шварца левой: зрители увидели нокаут ценой 12 млн долларов в исполнении обидчика Кличко. Цыганский Король уже во втором раунде поединка в Лас-Вегасе лишил своего немецкого соперника статуса непобедимого.
Также сообщалось, что Тайсон Фьюри "споил" американку на глазах у тысячи зрителей. Британский супертяж заставил журналистку Мишель Джой Фелпс осушить бутылку пива прямо на сцене.
Алина Шатерникова – о поведении Тайсона Фьюри
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