Обидчик Кличко поймал Шварца левой: видео нокаута ценой 12 млн долларов в исполнении Тайсона Фьюри

Цыганский Король уже во втором раунде поединка в Лас-Вегасе лишил своего немецкого соперника статуса непобедимого

Фьюри нокаутировал Шварца. Фото: Reuters

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри, в 2015-м году лишивший пяти поясов украинца Владимира Кличко, одержал свою 28-ю победу на профи-ринге. В Лас-Вегасе Цыганский Король уже во втором раунде нокаутировал доселе непобедимого немца Тома Шварца. Рефери был вынужден остановить бой после того, как Фьюри сперва отправил немца в нокдаун, а затем зажал его у канатов, принявшись избивать, словно боксерскую грушу, без малейшего намека на сопротивление.

Напомним, общий заработок Фьюри за этот поединок составит 12,5 миллиона долларов, а Шварца – немногим более 1 миллиона долларов.

"Главной для меня сегодня была возможность наслаждаться собой. Я перешел в левостороннюю стойку и поймал Шварца прямым левым ударом. Он бы срубил любого оппонента. Линейный чемпион вернулся. Я готов драться со всеми, – заявил Тайсон Фьюри после победы. - Что я планирую дальше? Я намерен драться 21 сентября или 5 октября. А затем, уже в следующем году, я устрою охоту на Деонтея Уайлдера".

Как сообщалось ранее, Бриедис одержал скандальную победу над Гловацки в поединке жертв Усика. Латвиец мог быть дисквалифицирован за удар локтем, но судья позволил продолжить бой и избить поляка после гонга.

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