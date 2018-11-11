Кшиштоф Гловацки вышел в полуфинал WBSS

В Чикаго прошел вечер бокса, где главным стал четвертьфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии. На ринг вышли россиянин Максим Власов и поляк Кшиштоф Гловацки.

Бой продолжался все отведенные 12 раундов и завершился победой Гловацки единогласным решением судей со счетом – 115:112, 117:110, 118:110.

Власов потерпел третье поражение на профессиональном ринге при 42 победах (25 – нокаутом). Гловацки одержал 31-ю победу (19 – нокаутом) при одном поражении.

Теперь в полуфинале турнира Кшиштоф Гловацки встретится с латвийцем Майрисом Бриедисом.

Напомним, что в Манчестере провел свой поединок победить прошлого сезона WBSS и абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик. В восьмом раунде украинец нокаутировал Тони Беллью и защитил свой чемпионский титул. Бой выдался довольно конкурентным. Более того, до его остановки на карточках судей лидировал Тони. Двое арбитров отдавали победу британскому боксеру, еще один – видел ничью.