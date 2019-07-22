"Кулаком – в девятку": Усик показал убийственный удар левой, отправив в нокаут ворота

Против такого удара украинского боксера будет трудно устоять даже ведущим супертяжам мира

Александр Усик. Фото: Getty Images

Александр Усик перед своим дебютом в супертяжелом весе провел необычную тренировку. Она имела футбольно-боксерский характер. Ассистент Александра, сидя на газоне, подбивал мяч вверх ногой, а Усик кулаком, одетым в боксерскую перчатку, на лету переправлял мяч в ворота. Получилось невероятно эффектно!

В одном из моментов тренировки Александр Усик продемонстрировал убойный удар левой рукой, с метров десяти послав мяч в "девятку" футбольных ворот, подбив висевшую в верхнем углу мишень. И если сам Усик отреагировал на это попадание спокойно, то присутствовавшие взорвались бурей восторга и аплодисментов, выкрикивая: "Браво!".

- А ведь целился в другую "девятку"! – сказал Усику кто-то из его окружения.

- Нет, в ту самую, – подтвердил Александр.

Поклонники боксера в соцсетях также не скрывают своего восторга от увиденного: "Красава!!! У короля даже нереальное становиться реальным!!! Рукой?! Наши бедолаги-футболисты ногами так не могут! Браво, чемпион!!!

Смотрите тренировку Усика в зале



Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

Напомним, что Александр Усик, прежде чем сосредоточиться на боксе, серьезно увлекался футболом. Играл на позиции левого полузащитника и даже выступал за юношескую команду "Таврии". Но во время одной из игр соперник нецензурно выразился в сторону Саши. "Я не сдержался и... дал ему "боковуху", – вспоминал впоследствии Усик. - Причем так, что нокаутировал. Ясное дело – красная карточка, "изгнание" из команды. Тренер сказал — мол, извинишься перед ним и всей командой за то, что натворил, мы тебя возьмем назад. Я с парнями поговорил и сказал, что ни перед кем извиняться не стану, потому что прав был в той ситуации. С тем парнем был согласен "перетереть" и уладить все, если бы он также извинился. Но не сложилось... В общем, ушел я из футбола".

Как сообщалось ранее, Усика хотят задвинуть на вторые роли: промоутер Эдди Хирн высказался о будущем бое украинца. Дебютный поединок Александра в супертяжах хотят поставить в андеркарте боя Геннадия Головкина 14 сентября.

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